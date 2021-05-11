Главное в политике за 11 мая

ГЛАВНОЕ

• Ужесточить правила оборота оружия, вернуть смертную казнь, запретить анонимность в интернете — так реагируют российские власти на атаку, совершенную на казанскую гимназию. Проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в обороте у гражданского населения, поручил главе Росгвардии Виктору Золотову президент Владимир Путин.

• 19-летний Ильназ Галявиев, убивший днем 11 мая в школе, по меньшей мере, девять человек, семь из которых дети, приобрел ружье на законных основаниях в апреле. Между тем, после стрельбы в колледже в Керчи в 2018 года Путин уже требовал от Росгвардии поменять правила оборота оружия в стране.

• Подробности о стрельбе в казанской гимназии читайте здесь. Расследованием дела займется центральный аппарат СК. Задержанный стрелок заявил, что два месяца назад осознал себя богом.

• 12 мая объявлено в Татарстане днем траура по погибшим. Большинство пострадавших остаются в больницах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В России начинаются проверки мер безопасности в школах.

• «Ужасно, невыносимо. Однако государственные люди на высоте, — пишет журналист Иван Давыдов. — Валентина Матвиенко призвала не допустить повторения трагедий. Ценная и своевременная идея. В Общественной палате призывают покончить с анонимностью в социальных сетях. Жду, кто первым вспомнит про зловредные компьютерные игры, проникающие к нам с Запада».

• «Государство содержит сотни тысяч «космонавтов» для разгона митингов, устанавливает камеры для задержания, предостерегает заранее, а для таких ситуаций не делает ничего. Ровным счетом — ничего. Никакой профилактики. Потому что все, что не представляет угрозу самой власти, не имеет важного значения, — считает адвокат Калой Ахильгов. — «Ужесточение процедуры оборота оружия» не даст ничего».

• «Куда едет Навальный, органы знают заранее. Куда идет вооруженный Ильназ Галявиев, сообщивший в соцсетях о намерении убивать людей, органы узнают из СМИ», — отмечает журналист, стрелок-любитель Сергей Асланян.

• Публицист Александр Баунов считает, что разговоры в 21 веке о праве на оружие — это «неуместная архаика и совершенно опереточный либерализм»: «Он в лучшем случае нужен, чтобы без большого ума прозвучать, а то и вовсе для того, чтобы дискредитировать по-настоящему ценные права и свободы».

РЕПРЕССИИ

• Фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма стал хабаровский художник Hadad (Максим Смольников) — он писал ранее о взрыве в архангельском УФСБ.

• До двух лет ограничения свободы — запрет на покидание дома ночью, а также лишение права уезжать из города — получили активисты «Бессрочного протеста». В августе 2020 года они приклеили на будку проходной у здания Генпрокуратуры плакат и облили стену красной краской.

• 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда суд взыскал с Любови Соболь по иску о защите чести и достоинства в пользу бизнесмена Евгения Пригожина.

• Владимир Милов обжаловал в ЕСПЧ решения российских судов по искам, которые подали предприятия, подведомственные московской мэрии, после протестов лета 2019 года из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

• «Медуза» обжаловала включение издания в список СМИ-иностранных агентов.

В МИРЕ

• Израиль начал масштабную операцию против боевиков в секторе Газа. Авиаудары планируют нанести удары по пусковым установкам, которые боевики ХАМАС применяют для ракетных обстрелов Израиля. Об обострении конфликта читайте здесь.

• Подозреваемым в деле о госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму стал пророссийский депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

• Законопроект о расторжении Договора по открытому небу Совет Госдумы рассмотрит 19 мая — сегодня в парламент его внес президент.

ЧТО ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ

• Кинодокументалист, режиссер, президент фестиваля «Артдокфест» и член Американской академии кино Виталий Манский — о кино, фестивалях, цензуре и самоцензуре в интервью главному редактору The New Times Евгении Альбац.

• В Госдуму внесли законопроект о запрете баллотироваться в парламент причастным к экстремистским группам. Ранее в этот список внесли штабы Навального. Не забыли депутаты и о «нежелательных» организациях.

• О преступлениях представителей частных военных компаний из России в Центральноафриканской республике рассказали журналисты RFI.

• Почему союз СССР со странами антигитлеровской коалиции был возможен 76 лет тому назад, а сегодня об этом невозможно даже всерьез рассуждать? Каким был тот клей, который скреплял отношения Сталина, Рузвельта и Черчилля? The New Times публикует фрагменты исследования Андрея Колесникова о противоречиях внутри военного альянса времен Второй мировой войны и о неизбежности развала «Большой тройки».