«Колумбайн» в Керчи

Среди погибших в Керченском политехническом колледже 15 студентов и пятеро взрослых, рассказал «Интерфаксу» заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сказала, что 11 студентов не достигли совершеннолетия. Основная причина смерти погибших — огнестрельные ранения, а в стационар попали пострадавшие от взрыва. Правительство Крыма опубликовало список погибших по состоянию на 4 часа утра 18 октября. Согласно ему, среди погибших шесть несовершеннолетних.

По данным «Коммерсанта», мотивы, которыми руководствовался Владислав Росляков, напавший на учеников и преподавателей, сейчас устанавливает оперативно-следственная группа во главе с заместителем руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ — руководителем следственного управления генерал-майором юстиции Сергеем Голкиным. Именно он курировал расследование пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», теракта в метро Санкт-Петербурга и на борту российского самолета над Синайским полуостровом и другие. Расследование находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина, а глава ФСБ Александр Бортников отправил в Крым ведущих специалистов по раскрытию терактов. Владислава Рослякова сейчас усиленно проверяют на связи с экстремистами.

Днем 17 октября студент 4 курса политехнического колледжа Владислав Росляков в Керчи взорвал бомбу в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и сотрудников, после чего покончил с собой. Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ст. 205 УК РФ (террористический акт), но когда стало понятно, что взрыв и стрельбу устроил 18-летний студент, дело переквалифицировали на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ружье и патроны молодой человек купил легально, разрешение на оружие он получил около месяца назад.

В Крыму объявлен трехдневный траур.

19 января в сельской школе Бурятии подросток напал с топором на учеников, получили ранения шесть детей и учительница. 15 января в пермской школе два подростка напали с ножами на учащихся 4-го класса, пострадали девять учеников и учительница. Напавшие на сверстников в Перми интересовались событиями в США в 1999 году. Тогда два старшеклассника американской школы «Колумбайн» с огнестрельным оружием и взрывными устройствами напали на учеников и персонал. Погибли 13 человек. Сами нападавшие покончили с собой.