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#Суд

Вину признал, против СИЗО не возражал

12.05.2021

Суд в Казани на два месяца отправил в СИЗО 19-летнего Ильназа Галявиева, который накануне открыл стрельбу в местной школе, в результате чего погибли девять человек

Сам обвиняемый признал вину и против заключения под стражу не возражал. Не выступил против и его адвокат, которого предоставило государство.

В СК сегодня сообщили, что у Галявиева еще в прошлом году было диагностировано заболевание головного мозга. С начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Но на учете у психиатра и нарколога он не состоял. 

По версии следствия, которое озвучили в зале суда, юноша имел умысел на убийство и желал публично выразить свои «исключительность и превосходство», передает Би-би-си. Находясь на первом этаже школы, стрелок установил самодельное взрывное устройство с поражающими элементами у начального класса, где занимались английским языком. При взрыве никто не пострадал. После этого Галявиев произвел 17 выстрелов. В результате пострадал 21 человек, а девять — в том числе семь детей — погибли.

На суде журналисты задавали Галявиеву множество вопросов, но ни на один не получили ответа.

Фото на превью: Марина Безматерных / Медиазона

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