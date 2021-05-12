Евгения Ройзмана отправили под арест

UPD: Ройзману назначили 30 часов обязательных работ за участие в шествии 21 апреля.

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UPD: Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Евгению Ройзману еще 9 суток ареста — за организацию шествия в поддержку Навального 21 апреля. По словам судьи, сроки не суммируются — политик отбудет только 9 суток ареста за два административных дела.

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По версии полиции и суда, Ройзман организовал незаконную акцию с помощью нескольких твитов: «Надо выходить 31-го. Я буду», «Твари, надо выходить» и «Они делают все возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать». Как сообщает Znak.com, протокол на политика составили после жалобы санкт-петербургской АНО «Мы за перемены», которая борется за «создание в Санкт-Петербурге и Российской Федерации эффективной системы общественного и родительского контроля в сфере обеспечения и защиты прав семьи и детей».

«У меня два возражения. Это не было призывом и организацией. Был бы призыв, я бы сказал: я призываю всех. Если бы у меня стояла задача выводить людей — я бы легко это сделал. Но я и не организатор. Я бы признал это», — ответил на обвинения Ройзман.

Он отметил, что осознавал все риски: «Никто же не говорил, что будет легко. Моя задача — быть честным и ничего не бояться. Мне есть, чем заняться в спецприемнике — буду читать книжки».

Сегодня его ждут еще два суда. Один за организацию несанкционированного митинга 21 апреля, а также за участие в этом же митинге. Протоколы были выписаны бывшему мэру утром.

26 марта суд уже штрафовал Ройзмана на 40 тыс. руб. за участие в митингах в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.

