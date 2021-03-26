Евгения Ройзмана оштрафовали за акцию в поддержку Навального

UPD: По второму делу — об участии в акции 31 января — Евгению Ройзману тоже назначили штраф в размере 20 тыс. руб.

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Суд в Екатеринбурге оштрафовал бывшего главу города Евгения Ройзмана, признав виновным в нарушении митингового законодательства на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. За нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП на него наложили штраф в 20 тыс. руб., передает Znak.com.

На заседании Ройзман сказал, что его вообще не должно было быть в суде. «Просто мое нахождение на улице — кто мне это запретит? В Конституции не сказано, что надо согласовывать мероприятия. В Конституции сказано, что люди могут выходить мирно и без оружия», — отметил политик. Он заявил, что слышал требования полицейских разойтись, но считает их противоречащими Конституции.

Защитник Ройзмана Юлия Федотова просила суд прекратить дело за отсутствием состава правонарушения, либо его малозначительности. Она также заявила о том, что дело имеет политический характер: «Все все понимают. Дело возбуждено только, потому что этого человека зовут Евгений Ройзман. Он единственный всенародно избранный мэр, который был открыт, не ездил в кортежах, поддерживал оппозицию, со всеми дружил. Это единственное, за что его судят, а не за митинги».

Сегодня у Евгения Ройзмана состоится еще один суд по статье 20.2 КоАП из-за участия в акции в поддержку Навального, которая состоялась 31 января.