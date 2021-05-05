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После бана в Facebook и Twitter Трамп открыл свою платформу для общения со сторонниками

05.05.2021

Бывший президент США Дональд Трамп запустил коммуникационную платформу, которая будет служить «местом для свободного и безопасного общения» и в конечном итоге даст ему возможность напрямую общаться со своими последователями. 

Как сообщает Fox News, платформа From the Desk of Donald J. Trump позволяет Трампу публиковать комментарии, изображения и видео. Подписчики смогут делиться сообщениями бывшего президента в Twitter и Facebook, однако на новой платформе нет функции, позволяющей пользователям комментировать посты Трампа.

Ранее советники экс-президента говорили, что он намерен создать свою платформу, так как ему закрыли доступ в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat после бунта в Капитолии. В конце марта у Трампа появился сайт, где можно узнать о его достижениях и связаться с офисом политика. 

В среду надзорная коллегия Facebook вынесет решение о снятии или оставлении в силе бана Трампа.

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