После бана в Facebook и Twitter Трамп открыл свою платформу для общения со сторонниками

Бывший президент США Дональд Трамп запустил коммуникационную платформу, которая будет служить «местом для свободного и безопасного общения» и в конечном итоге даст ему возможность напрямую общаться со своими последователями.

Как сообщает Fox News, платформа From the Desk of Donald J. Trump позволяет Трампу публиковать комментарии, изображения и видео. Подписчики смогут делиться сообщениями бывшего президента в Twitter и Facebook, однако на новой платформе нет функции, позволяющей пользователям комментировать посты Трампа.

Ранее советники экс-президента говорили, что он намерен создать свою платформу, так как ему закрыли доступ в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat после бунта в Капитолии. В конце марта у Трампа появился сайт, где можно узнать о его достижениях и связаться с офисом политика.

В среду надзорная коллегия Facebook вынесет решение о снятии или оставлении в силе бана Трампа.