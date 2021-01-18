Бан Трампа

Джек Дорси (Jack Dorsey) работал удаленно на частном острове во Французской Полинезии, когда 6 января его прервал телефонный звонок. На линии была Виджая Гадде (Vijaya Gadde), ведущий юрист и эксперт Twitter по безопасности. По ее словам, она и другие руководители компании решили временно заблокировать аккаунт президента Дональда Трампа, чтобы не дать ему публиковать заявления, которые могут спровоцировать еще большее насилие после того, как в тот день толпа штурмовала Капитолий США.

Как пишет The New York Times, Дорси был обеспокоен этим. В течение четырех лет он сопротивлялся требованиям либералов удалить аккаунт Трампа, утверждая, что платформа является местом, где мировые лидеры могут высказаться, даже если их взгляды отвратительны. При этом он делегировал решения о модерации Гадде и обычно доверял ей. В этот раз он поступил также. Дорси не высказал своих опасений публично, а на следующий день лайкнул и поделился несколькими твитами, в которых предостерег от постоянной блокировки Трампа. Затем, в течение следующих 36 часов, Twitter сначала отменил временную блокировку аккаунта президента, а потом забанил его навсегда. Это решение вызвало обвинения в политической предвзятости.

NYT отмечает, что когда Twitter отменил временную блокировку, в компании внимательно отслеживали реакцию интернет-пользователей на сообщения президента. В частности специалисты проинформировали Дорси, что последователи Трампа ухватились за его последние сообщения, чтобы призвать к еще большему насилию. В одном из постов в альтернативной социальной сети Parler члены группы безопасности Twitter увидели, как фанат Трампа призвал демонстрантов не дать избранному президенту Джозефу Байдену войти в Белый дом. Более того он призывал оказать сопротивление любому, кто попытается их остановить. Вероятность новых беспорядков оказалась слишком высока, заключили сотрудники Twitter.

В самой компании также было напряженно. Более 300 сотрудников подписали письмо, в котором говорилось, что аккаунт Трампа должен быть закрыт. Но решение о блокировке в итоге было принято до того, как это письмо было доставлено руководству.

В среду Дорси упомянул о напряженности в Twitter. В треде из 13 твитов он написал, что «не рад и не испытывает гордости» из-за вынужденной блокировки Трампа. «Запрет — это наша неспособность в конечном итоге способствовать здоровому общению», — отметил он. При этом решение он назвал правильным для компании, так как соцсеть столкнулась в данном случае с «чрезвычайным и неприемлемым обстоятельством».

Поскольку Трамп был лишен права доступа, многие из опасений Дорси по поводу этого шага сбылись. Twitter был втянут в яростные дебаты по поводу технической мощи и отсутствия ответственности интернет-компаний. Законодатели, такие как депутат Девин Нуньес (Devin Nunes), республиканец из Калифорнии, выступили против Twitter. Раскритиковали компанию и капиталисты Кремниевой долины, и Американский союз гражданских свобод. Активисты по всему миру обвинили Twitter в следовании двойным стандартам, так как отключив Трампа, платформа осталась доступной для других политиков по всему миру, которые используют ее для запугивания оппонентов.

Трамп, который зарегистрировался в Twitter в 2009 году, был для компании и благом, и бедой, пишет NYT. Его твиты привлекли внимание к сервису, которому нужны были новые пользователи. Но его ложные утверждения и угрозы в интернете также заставили критиков говорить, что соцсеть позволила ему распространять ложь. Многие из более чем 5400 сотрудников Twitter выступили против присутствия Трампа на платформе. В августе 2019 года, вскоре после того, как боевик убил более 20 человек в Walmart в Эль-Пасо, Twitter созвал сотрудников, чтобы обсудить, как преступник в онлайн- манифесте повторил многие высказывания, опубликованные Трампом в Twitter. На встрече некоторые сотрудники заявили, что Twitter стал «соучастником», предоставив Трампу рупор.

Со временем Twitter стал более активно работать с политическим контентом. В октябре 2019 года Дорси запретил всю политическую рекламу, заявив, что его беспокоит то, что она имеет «серьезные последствия, с которыми сегодняшняя демократическая структура может быть не готова справиться». Но при этом Дорси, как сторонник свободы слова, отказался снимать посты мировых лидеров, поскольку считал их достойными внимания. Компания удалила их твиты только один раз: в марте 2019 года она удалила сообщения от президентов Бразилии и Венесуэлы, которые продвигали ложные лекарства от коронавируса. Сам Дорси выступал против их удаления, говорит источник NYT. Он настаивал на промежуточном решении: добавлении ярлыков к твитам мировых лидеров, если они нарушают политику платформы. В мае, когда Трамп опубликовал неверную информацию о голосовании по почте, Дорси дал добро, чтобы маркировать сообщения президента.

После выборов 3 ноября Трамп написал, что победу у него украли. По данным New York Times, в течение нескольких дней Twitter пометил около 34% его твитов и ретвитов.

Затем последовал штурм Капитолия. Люди призвали Twitter и Facebook полностью отключить Трампа от своих сервисов. Это привело к дискуссиям в Сети между некоторыми из помощников Дорси. В итоге они решили устроить Трампу свой «импичмент», потому что его комментарии, казалось, разжигали толпу. Затем Гадде позвонила Дорси, который оказался недоволен решением.

Трампа не забанили полностью, ограничившись предупреждением и блокировкой на 12 часов. После того, как Twitter заблокировал аккаунт Трампа, Facebook сделал то же самое. Snapchat, Twitch и другие также наложили ограничения на президента.

Дорси не согласился с постоянной блокировкой Трампа. Он отправил сотрудникам электронное письмо, в котором сказал, что для компании важно придерживаться своей политики, в том числе разрешить пользователю вернуться. Многие остались недовольны таким заявлением. Несколько человек упомянули о сотрудничестве IBM с нацистами, появилась петиция с требованием немедленно удалить аккаунт Трампа.

В тот же день Facebook запретил Трампу пользоваться соцсетью по крайней мере до окончания его президентского срока. В тот вечер президент выложил в Twitter видео, в котором заявил о мирной передаче власти. Однако на следующее утро он написал в Twitter, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена 20 января.

Служба безопасности Twitter сразу же увидела, что фанаты Трампа, которые говорили, что президент их бросил, начали писать о дальнейших беспорядках. Один пользователь в частности сообщил, что любой, кто противостоит таким «американским патриотам», как он сам, должен покинуть Вашингтон, иначе он рискует здоровьем во время инаугурации. Отдел безопасности начал анализировать твиты и определять, являются ли они основанием для увольнения Трампа.

В тот день около полудня в Сан-Франциско Дорси вызвал на собрание сотрудников. Он вновь повторил, что Twitter должен придерживаться своей политики. После встречи и Дорси, и другие согласились, что утренние твиты Трампа и ответы, которые они спровоцировали, оказались за гранью. Через несколько часов аккаунт Трампа исчез, за ​​исключением надписи «Аккаунт заблокирован». Он попытался писать в Twitter с учетной записи @POTUS, которая является официальной для президента США, а также других пользователей. Но соцсеть на каждом шагу мешала ему, удаляя сообщения.

По словам четырех собеседников NYT, некоторые сотрудники Twitter, опасаясь гнева сторонников Трампа, закрыли свои аккаунты и удалили упоминания о своем работодателе из онлайн-биографий. Несколько человек из руководства компании получили личную охрану.

Twitter также за выходные удалил более 70 тыс. аккаунтов, которые продвигали теорию заговора QAnon, согласно которой Трамп борется с кликой педофилов, поклоняющихся сатане. В среду Трамп снова вернулся в Twitter, на этот раз используя официальный аккаунт @WhiteHouse, чтобы поделиться видео, в котором он осудил насилие, но также осудил то, что он назвал ограничениями свободы слова. Twitter разрешил видео оставаться в Сети. Час спустя Дорси написал о своем дискомфорте по поводу удаления аккаунтов Трампа. По его мнению, это «создает прецедент, который, как мне кажется, опасен».