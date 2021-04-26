Главное в политике за 26 апреля

ГЛАВНОЕ

• Штабы Навального в регионах начали объявлять о закрытии — сегодня прокуратура Москвы наложила на «общественное движение «Штабы Навального» запрет определенных действий. Им запрещено размещать материалы в интернете, организовывать массовые акции, а также участвовать в выборах и референдумах. Суд по иску прокурора наложил обеспечительные меры по ФБК*. Все это в рамках дела о признании штабов и фонда экстремистскими.

• Леонид Волков отмечает, что общественной организации «Штабы Навального» не существует, между тем Иван Жданов уточнил, что на данный момент они прекращают принимать пожертвования.

• На этом фоне штабы в регионах начали объявлять о закрытии. «Глупо ввязываться в бой, который не выиграть. Надо поберечь людей <…> Тактическое отступление — годный способ перегруппироваться», — отметил глава новосибирского штаба Сергей Бойко. Координатор штаба в Перми Сергей Ухов в сообщении о закрытии организации сказал, что будет строить «свою личную политическую карьеру» и баллотироваться на выборах в гордуму. «Несмотря ни на что, мы в личном качестве продолжим бороться с коррупцией, с партией «Единая Россия», которая обворовывает нашу страну, и с Владимиром Путиным, который строит себе дворцы на бюджетные деньги и убивает своих политических оппонентов», — отмечается в сообщении штабов Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.

• «Хроникой репрессий против Алексея Навального и его сторонников» назвал адвокат Иван Павлов засекреченные материалы, из-за которых дело о признании ФБК* экстремистской организацией слушается в закрытом режиме.

• За выходные десятки сторонников Навального задержали, оштрафовали или арестовали в разных регионах России — общее число задержанных после акции 21 апреля приблизилось к двум тысячам.

• Несколько россиян лишились работы в госучреждениях после регистрации на сайте «Свободу Навальному!», который был посвящен митингу 21 апреля.

• Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тыс. руб. за выступление на «Эхе Москвы» перед митингом в поддержку Навального.

• «Московская оттепель оказалась банальной двухходовкой, в которой о неотвратимости наказания за попытки мирно собираться и протестовать речь идет во второй серии», — резюмировал политолог Константин Калачев.

РОССИЯ И МИР

• Российского дипломата выслали из Румынии, а Москва выдворяет сотрудников итальянского и украинского посольств.

• За пересмотр Минских соглашений 2015 года выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times. Он также призвал расширить состав Нормандской четверки, включив в него США, Великобританию и Канаду, и сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом месте.

ПОЛИТИКА

• Бывшая глава Якутска Сардана Авксентьева намерена баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди».

• Лидер ЛДПР Владимир Жириновский является самым стабильным и успешным партнером власти из числа руководителей парламентской оппозиции, пишет политолог Алексей Макаркин, основываясь на количестве его госнаград. Жириновский стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

В МИРЕ

• Мировые расходы на оборону достигли рекордных показателей и превысили $1,98 трлн, что на 2,6% выше показателей предыдущего года, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Россия, потратив $61,7 млрд, занимает четвертое место в мире по объему военного бюджета. Если же сравнивать оборонные расходы с размером экономики, то Россия потратила больше, чем любая из стран НАТО — 4,3% ВВП.

• Признания обвиняемых по делу о перевороте в Белоруссии показали в эфире местного гостелевидения, на двухсекундных отрывках видео политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев говорят, что признают себя виновным.

• Дело Кастро живет — кажется, с уходом на пенсию с поста первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро, 60-летнему периоду правления этой семьи пришел конец. Не обманывайтесь, — пишет известный журналист-международник и давний автор NT Дэниел Уильямс.

КИНО

• «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдорманд за главную роль в этой ленте.

• На 30 суток суд приостановил деятельность Союза кинематографистов Петербурга из-за коронавирусных нарушений на «Артдокфесте» — показы фестиваля ранее сорвали полиция и Роспотребнадзор.

• Rutube заблокировал два видео о предполагаемой дочери Путина Луизе Розовой и окрестностях дворца под Геленджиком. Ранее сервис отказал в публикации расследования команды Навального о «дворце Путина».

IN MEMORIAM

• Ушла из жизни писатель и радиожурналист Марина Ефимова. Ей было 83 года. «Это была бесспорно замечательная и очень одаренная женщина, видеть ее и беседовать с ней всегда было беспримесной радостью. Теперь — только читать», — пишет поэт Алексей Цветков.

*ФБК — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.