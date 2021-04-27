Отсроченное наказание

На акции протеста в поддержку Алексея Навального силовики в Москве использовали массовый подробный биллинг для слежки за участниками митинга. Как пишет Readovka со ссылкой на источники, у всех, кто находился в зоне проведения протестных акций, фиксировались локация, отправляемые файлы, метаданные.

Примерно через две недели всех участников начнут массово «кошмарить» — им начнут приходить штрафы, кого-то задержат. Две недели — это примерный необходимый срок, который потребуется на анализ собранной вчера в центре Москвы информации, говорит собеседник издания.

Факт массовой слежки и нового подхода силовиков к противодействию протестам ранее подтверждали и анонимные telegram-каналы, ранее неоднократно замеченные в сливах от силовиков.

За два дня до акции протеста в Москве подключили систему «Паутина», которая позволяет отслеживать любые передвижения в городе, отмечает Readovka. Официально ее функционал направлен на розыск угнанных и покинувших место ДТП авто, но систему могут применять намного шире. Через эту систему можно детализировать все дальнейшие передвижения участников протеста, причем, уже сейчас она не ограничивается МКАДом. В дальнейшем география ее применения будет только расширяться.

Издание пишет, что 21 апреля в Москве впервые по максимуму была задействована имеющаяся в столице система контроля правонарушений, видеофиксации и распознавания лиц. Впервые фиксировался не только сам факт участия в митинге, но и действия всех его участников в сети. Более того, силовики получили доступ к данным участников акции, которые они совершали в сети, даже если эти действия никак не связаны с протестами. Сделано это с единственной целью — через короткое время все участники акции получат либо штраф, либо будут арестованы на основе собранных данных.

В конце минувшей недели десятки сторонников Навального задержали, оштрафовали или арестовали в разных регионах России — общее число задержанных после акции 21 апреля приблизилось к двум тысячам. В Москве через несколько дней полиция начала приходить домой к участникам митинга и составлять на них административные протоколы. Так, вечером в понедельник сотрудники полиции задержали доктора исторических наук, религиоведа, профессора РГГУ Александра Агаджаняна, в полиции оказался и политик Леонид Гозман. Писателя Дмитрия Быкова вызвали в отдел полиции для составления административного протокола об участии в митинге. Журналиста «Дождя» задержали дома на основании видео, на котором якобы изображен он во время митинга.