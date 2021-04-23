Главное в политике за 23 апреля

ГЛАВНОЕ

• Алексей Навальный сообщил о выходе из голодовки: «Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного <…> меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Мне делают исследования и анализы, отдают результаты и заключения». Другим аргументом стало объявление голодовок солидарности, в том числе, пострадавшими от теракта в Беслане. «Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого», — заявили 22 апреля лечащие врачи политика, к которым он также прислушался. Сегодня медики потребовали перевезти Навального в Москву, «в гражданский многопрофильный стационар высокого уровня», чтобы установить полноценный диагноз и провести нужные исследования.

• Навального ждут «очень тяжелые дни выхода из голода», отмечает Любовь Соболь, которая сама держала голодовку в 2019 году из-за снятия ее с выборов в Мосгордуму: «Все сильно усложняется тем, что у Навального в условиях тюрьмы нет доступа к нормальной еде, нет возможности делать соки, нет доступа к свежим овощам. В таких условиях подорвать здоровье на этом этапе проще простого».

• «Выход из голодовки должен быть произведен под тщательным присмотром профессиональных врачей, на базе многопрофильного, современного стационара», — подчеркивает врач политика Анастасия Васильева.

• Освободить Навального и прекратить преследование оппозиции призвали ученые-экономисты России и мира: «Политические репрессии, отсутствие сменяемости власти и политической конкуренции уже привели к катастрофическим последствиям для российской экономики и дорого обойдутся ей и в ближайшие годы».

РЕПРЕССИИ

• Суды продолжают штрафовать и арестовывать сторонников Навального. Алексей Тупицын, бизнесмен, глава «Центра гражданского содействия», журналист и автор The New Times из Усть-Кута в Иркутской области отправлен за решетку на девять дней по обвинению в организации несанкционированного митинга. В Нижнем Новгороде академика РАН Ефима Хазанова из-за постов в Facebook признали виновным в организации несанкционированной акции и оштрафовали. В Москве организацию митинга вменяют заслуженному учителю России, историку Тамаре Эйдельман. Полиция пришла к ней утром и пыталась отвезти в отдел. Заставляли глотать резиновую дубинку и вырезали на руке букву «Н» у координатора ростовского штаба Навального Ксении Середкиной — ее похитили ночью, когда она выносила мусор. В полиции заявили, что к задержанию не имеют отношения.

• На 150 тыс. руб. суд оштрафовал Татьяну Усманову, одного из организаторов форума муниципальных депутатов, который полиция сорвала в середине марта.

ЦЕНЗУРА

• В список СМИ-иноагентов Минюст внес интернет-издание «Медуза» и «Первое антикоррупционное СМИ». «Мы категорически не согласны с этим решением и планируем его обжаловать. Тем не менее мы понимаем, что шансов мало», — прокомментировали решение властей в редакции «Медузы».

• Критиковать ФСИН и рассказывать о заключенных без их ведома запрещает членам общественных наблюдательных комиссий новый кодекс этики. «Уничтожением ОНК» назвала ограничения член московской комиссии Ева Меркачева.

• Сняли с показа на Московском международном кинофестивале короткометражку на тему ЛГБТ «Фанаты» режиссера Севы Галкина.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Нерабочими Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая — причиной назвали ситуацию с коронавирусом. Уровень заболеваемости практически перестал снижаться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кто оплатит бизнесу простой не говорится. В эти дни адвокаты не смогут посетить Навального, отмечает Леонид Волков.

• Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. — до 5%.

• Россияне радикально сократили траты на базовые продукты питания, сообщает исследовательский центр «Тинькофф Data» на основе анализа транзакций. Эксперты отмечают, что продуктовая инфляция находится на самом высоком уровне за последние пять лет.

РОССИЯ И МИР

• Литва вышлет двух российских дипломатов, а Латвия и Эстония — по одному. Это делается в знак солидарности с Чехией. Прага и Москва в результате скандала со взрывом склада боеприпасов в Чехии оставляют в своих посольствах лишь по семь дипломатов.

• Москва высылает пять польских сотрудников дипмиссии — это ответ на выдворение из Варшавы представителей российского посольства, которых обвинили в нарушении дипломатического статуса и вредоносной деятельности.

• Памятные доски в честь визитов северокорейских лидеров Ким Чен Ына и Ким Чен Ира торжественно открыли власти Приморского края во Владивостоке.

КОСМОС

• SpaceX отправила второй пилотируемый корабль Crew Dragon к Международной космической станции — ранее много лет NASA пользовалось услугами России для доставки астронавтов на орбиту.