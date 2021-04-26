Куба: Кастро нет, но дело Кастро живет

Пришедший к власти в 1959 году, лидер революции на Кубе Фидель Кастро, умер в 2016 году. Его брату Раулю сейчас 90 лет, и он находится в состоянии старческого слабоумия. Поэтому 16 апреля его заменили давним сторонником партии Мигелем Диас-Канелем. Однако влияние у семьи Кастро все еще есть. Речь идет о двух влиятельных родственниках Рауля Кастро: его сыне Алехандро и зяте Луисе Альберто Родригесе Лопес-Каллехасе. Они контролируют ключевые правительственные учреждения и могут стать серьезным противовесом новому лидеру. Алехандро курирует военные и гражданские разведывательные службы Кубы, при этом яро чтит коммунистическую ортодоксальность. Лопес-Каллехас контролирует GAESA — бизнес-группу Революционных вооруженных сил, которая контролирует минимум половину экономики Кубы.





Статус этих людей заставляет сомневаться в том, что семья Кастро действительно отказалась от управления островом. Более того, их позиции гарантируют соблюдение экономических интересов и социального статуса клана Кастро, который разбогател в формально бесклассовом обществе. Однажды журнал Forbes оценивал собственный капитал Фиделя Кастро в $900 млн, а Рауля Кастро — в $150 млн.

Уровень жизни членов семьи Кастро выдает неосторожное использование социальных сетей. Среди развлечений некоторых внуков Рауля и Фиделя — яхтинг по Средиземному морю, поездки в Париж, посещение VIP-секций дискотек Гаваны, веселье на семейных виллах на лучших пляжах Кубы. Один из внуков Фиделя Кастро недавно извинился за стрим, который он делал за рулем Mercedes Benz и рассказывал о других «игрушках», которые есть у него дома.

Но пока мы говорим о богатстве первой семьи Кубы, эта страна сталкивается с проблемой, часто преследующей стареющие коммунистические государства: нежеланием закрепившихся у власти лиц уступить полный контроль преемникам. Так Китай после смерти Мао Цзэдуна согласился на сменяемость лиц, занимающих высший пост в партии и правительстве. Но нынешний правитель, Си Цзиньпин, устранил ограничения по срокам в 2018 году и добился пожизненного президентства. А в Северной Корее уже восьмое десятилетие правит династия Кимов, которую в настоящее время представляет Ким Чен Ын.

Неопределенность нынешней ситуации в Кубе связана с длительным главенством Рауля Кастро. Он был не просто братом Фиделя, но и его советником, занимающим должность министра Революционных вооруженных сил Кубы. Фидель заболел в 2006 году, а Рауль ушел с поста министра в 2008 году, постепенно получив полную власть в качестве главы Коммунистической партии и главы государства.

Сын Рауля, Алехандро Кастро, полковник МВД Кубы, играл роль доверенного советника. Участвовал в секретных переговорах о возобновлении дипломатических отношений с Вашингтоном во времена президентства Барака Обамы. Был вместе с Раулем Кастро, когда тот встречался с Папой Франциском в Ватикане. Алехандро курирует на своей должности в МВД Кубы разведывательные службы страны. Он же возглавляет постоянную комиссию по расследованию коррупции и его опасаются не только политические диссиденты, но и амбициозные политики из Коммунистической партии. В 2009 году он прослушивал телефонный разговор двух высокопоставленных чиновников - министра иностранных дел и вице-президента — которые обсуждали преемственность власти после Кастро: и их сразу уволили.





























Лопес-Каллехас — военный генерал, и глава GAESA (Grupo de Administracion Empresorial SA), бизнес-структуры при министерстве Революционных вооруженных сил, которая контролирует более 1000 государственных структур, в том числе «дойных коров»: отели, пункты обмена валюты, обрабатывающие денежные переводы из-за границы, банки, компании по выпуску кредитных карт, магазины, работающие с импортными товарами, телекоммуникационные компании и компании спутникового вещания, новый порт к востоку от Гаваны, оффшорные предприятия, используемые для обхода торговых ограничений США, а также рестораны и бары в Старой Гаване, главном туристическом районе столицы. Если вы заказываете дайкири в баре Floridita, любимом заведении Эрнеста Хемингуэя, вы наполняете казну GAESA.

Куда уходят деньги? Мало кто об этом знает. GAESA — военное предприятие, а значит финансовые документы группы являются государственной тайной. Бывший президент США Дональд Трамп пытался оказать давление на компанию, запретив американским компаниям вести с ней дела. Пока неизвестно, возобновит ли текущий президент США Джо Байден, систематически меняющий решения Трампа, отношения с Кубой.

Но будьте уверены: династия Кастро продолжит свое правление, силами Алехандро Кастро и Лопеса-Каллехаса.

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