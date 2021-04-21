День (не) больших обещаний

Президент России начал послание Федеральному собранию с обещания о том, что внешней политике будет уделено немного времени, и, видимо, старался его сдержать. Но все-таки не смог не упомянуть про попытку «переворота» в Белоруссии и сравнил западные страны с отрицательными персонажами Киплинга.



Речь началась с благодарностей россиянам (проявили выдержку в пандемию), властям (действовали ответственно) и стране в целом (преодолела все испытания). Россия создала три вакцины от коронавируса и намерена отстаивать традиционные ценности, «о которых в ряде стран забыли». Главный приоритет Кремля — «сбережение народа», а основная задача — добиться средней продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. На фоне послания более чем в 10 регионах России шли задержания и обыски у оппозиционных активистов. Теперь — к обещаниям.



Здоровье



- В России расширят программу диспансеризации и профосмотров, с 1 июля их запустят для граждан всех возрастов;

- села получат 5 тыс. машин скорой помощи за три года;

- в случае появления болезни такой же, как коронавирус, или опаснее, Россия должна быть готова в течение 4-х дней;

- Госсовет на расширенном заседании отдельно рассмотрит проблемы первичного звена здравоохранения.



Социалка



- Правительство должно к 1 июля подготовить систему мер поддержки семей с детьми, отдельное внимание матерям и отцам-одиночкам;

- неполные семьи с детьми в возрасте 8-16 лет получат по 5650 рублей, а все семьи с детьми школьного возраста — по 10 тыс. на каждого ребенка;

- нуждающиеся беременные женщины будут получать по 6350 рублей ежемесячно;

- больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно будут оплачиваться до 100% от заработка;

- программа туристического кешбэка (возврат 20% от стоимости тура, оплаченного картой МИР) будет работать до конца года;

- электронную визу в Россию можно будет оформить за четыре дня;

- в 2021 году родителям вернут половину стоимости путевки в детский лагерь;

- студентов, которые летом поедут путешествовать по России, будут селить в студенческих кампусах;

- в 2024 году большинство госуслуг будет предоставляться дистанционно;

- кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут получать надбавки;

- в России построят 1300 новых школ.



Бизнес



- Правительство представит новые меры по поддержке малого и среднего бизнеса в течение месяца, речь о налоговых льготах и преференциях при госзакупках;

- по итогам года власти примут решение «о донастройке налогового законодательства»;

- страховые взносы для предпринимателей останутся на уровне 15%;

- власти будут стимулировать частные инвестиции для поддержки создания новых рабочих мест;

- компании, зарабатывающие на природных ресурсах, обяжут платить за восстановление экологии (тут Путин вспомнил природную катастрофу в Норильске).



Культура и ученые



- Появится Президентский фонд культурных инициатив, на него потратят 3,5 млрд рублей до конца года;

- на научные исследования за три года выделят более 1,5 трлн рублей;

- в вузах откроют 45 тыс. новых бюджетных мест, на 24 млрд рублей обновят библиотеки и музеи;

- 100 университетов получат по 100 млн рублей на развитие.



Регионы



- Весь коммерческий долг регионов, превышающий 25% их доходов, заместят кредитами из бюджета (сроки погашения до 2029 года);

- кредиты для регионов, предоставленные в 2020 году, реструктуризируют;

- субъекты РФ получат инфраструктурные займы из бюджета со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых.

- на строительство автомагистралей выделят средства из ФНБ. В частности, планируется продлить строящуюся трассу Москва-Казань до Екатеринбурга;

- поддержка туристических кластеров в регионах, включая города Кавказа, Крыма и «Золотого кольца».



Внешняя политика



«Россия — радушная страна, открытая для настоящих друзей», — сказал Путин, а затем напомнил о подготовке «переворота» в Белоруссии (ФСБ РФ и КГБ Белоруссии заявляли о подготовке покушения на Александра Лукашенко и свержения политического строя в республике, в России по этому делу задержали двух человек, а Лукашенко обвинил во всем США).



«Практика организации госпереворотов и политических убийств — это уже за гранью. По сути, в Белоруссии готовилась массированная кибератака. Сколько бы людей пострадало. Никто об этом не думает, как никто не думал о судьбе украинцев, когда революция была в этой стране», — заявил Путин.



Страдает от нападок и провокаций не только Лукашенко, Россия — вообще давно привыкла к такому отношению, но держится молодцом. Привычка «цеплять Россию», кажется, стала новым видом спорта в некоторых странах, «кто громче что-то скажет». Но вокруг каждого Шерхана «подвывают» мелкие Табаки, сделал президент отсылку к произведению Киплинга.



«Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно. Можно сказать, прямо без иронии, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения», — заявил президент России, отметив, что никто не хочет сжигать мосты, «но не надо воспринимать наши добрые намерения как слабость. Ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким».



Нельзя было не упомянуть напоследок и об оружии. Страна наращивает долю современного вооружения в войсках, в том числе в ядерном секторе, в армии есть и «Авангард», и «Пересвет», а скоро будет и «Сармат», есть «Кинжал», а будет еще и «Циркон», а потом и «Посейдон» с «Буревестником». Россия — лидер в этой сфере и не в первый раз предлагает партнерам переговоры для бесконфликтного существования. К тому же, в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе мы сделали многое.



Отдельной строкой — фраза-предупреждение про «красную черту», которую, как надеется президент, в отношении России никто не перейдет. «А где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами».

