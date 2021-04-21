Апрельские протесты

В последние дни активистов, по данным «ОВД-Инфо», задерживали в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Вологде, Иванове, Красноярске, Кургане, Брянске, Краснодаре, Твери, Ростове-на-Дону, Перми, Новосибирске, Улан-Удэ, Туле, Волгограде и других городах. Причной становились посты в соцсетях и листовки о предстоящей акции в поддержку Алексея Навального. Центральные участки металлическими ограждениями перекрыли в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и др. В Петербург пригнали водометы.

13:32 Минимум 44 человека задержаны уже в России, по данным «ОВД-Инфо». Илья Яшин сообщил о слежке.

За мной наружка. Сначала думал, что показалось: просто какой-то подозрительный хмырь за спиной. Решил проверить. Зашел в вагон метро, и прям перед закрытием дверей вышел обратно. Хмырь из соседнего вагона сразу же выпрыгнул обратно. Двоечники, чему их только учат. pic.twitter.com/e33X9TWTip — Илья Яшин (@IlyaYashin) April 21, 2021

13:31 Студентам Смоленского госуниверситета рекомендовали находиться в общежитии с 18 до 20 часов, рассказал «Открытым медиа» один из студентов. Их будут проверять сотрудники ректората: проконтролируют санитарное состояние комнат.

13:23 Причиной задержания Владимира Рыжкова стал ретвит сообщения «Эха Москвы» о сегодняшней акции в поддержку Навального. А Путин между тем завершил выступление. Обещал всем много денег, пригрозил Западу новым оружием и все.

13:11 Путин вспомнил о «заговоре» и «попытке переворота» в Белоруссии, которые не осуждает Запад. Он заявил, что западные страны по поводу и без «цепляют Россию»: «Как вокруг Шерхана скачут табаки». Далее президент переходит к своей любимой теме — вооружениях РФ.

13:02 Задолженности регионов России будут реструктуризированы: весь объем коммерческого долга субъектов, превышающий 25% его дохода будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, обещает Путин. По его словам, до 2023 год бюджет выделит регионам инфраструктурные кредиты на сумму до 500 млрд. руб. Чем меньше у региона было долгов, тем большие инфраструктурные кредиты он сможет получить.

«Это, конечно, чисто предвыборное послание. Немного преждевременно относительно сентября, но, понятно, что тянуть было уже некуда», — считает политолог Татьяна Становая.

12:57 В Москве задержан бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков. Ему вменяют ст. 20.2 — организацию митинга, пишет главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

12:50 «Путин все какие-то подачки кидает из федерального бюджета. А правда в том, что люди должны иметь возможность этими деньгами управлять сами, а не ждать символические подачки от президента», — пишет политик Юлия Галямина.

12:44

В Хабаровске на площади собралась толпа людей. Они скандируют "Врача Навальному!" pic.twitter.com/AywJdCAK02 — SOTA (@SotaVision) April 21, 2021

В Хабаровске полицейские решили задержать мужчину с флагом "Навальный". Чтобы не допустить его задержания, все схватились за флаг, показывая что флаг общий. Скандируют "Один за всех и все за одного!" pic.twitter.com/5rF96pDpKl — Настя Кадетова (@kadetovaa_) April 21, 2021

12:32 Путин тем временем обещает дать родителям по 10 тыс. руб. на каждого ребенка-школьника. «10 тыс. в августе на школьников — прям к выборам», — отмечает политолог Татьяна Становая.

Кроме этого, Путин предложил детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет выплатить 5 650 руб., нуждающимся беременным — 6 350 руб. в месяц. Больничные по уходу за ребенком до 7 лет должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2020 году, заявил президент.

12:31

12:28 В Хабаровске и Владивостоке сообщается о переносе мест митингов из-за того, что площади перекрыты. Во Владивостоке люди начали собираться на Привокзальной площади. В городе также начались одиночные пикеты.

12:15 Путин начал послание с темы пандемии. Президент постоянно откашливается, при этом значительная часть слушателей сидит в зале без масок.

12:11 Шествие в Хабаровске началось с задержания корреспондента штаба Навального Марии Нуйкиной. Якобы она она находится в розыске. А в штаб в Екатеринбурге полицейские пришли с обыском.

12:05 Между тем Путин начал оглашение послания Федеральному собранию. Обещает говорить о внутренних проблемах.

11:57 В Магадане на акции протеста задержаны минимум 8 человек, митингующих на проспекте Ленина разгоняет полиция, передает Znak.com. А в Петребурге на Дворцовой площади начали репетицию Парада Победы.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге – внезапная репетиция парада.



Маэстро, урежьте марш!



Видео: Иван Петров / @sotavision. pic.twitter.com/IRu3OnHqPG — SOTA (@SotaVision) April 21, 2021

11:53 «Любу Соболь задержали непредставившиеся сотрудники 2 спецполка и в штатском. Держат в холодном автобусе уже почти 2 часа, не оформляя ни протокол доставления, ни протокол задержания. Причину задержания также не называют. Фактически это похищение накануне митинга за жизнь Навального», — сообщается в ее Twitter-аккаунте.

11:48 ИА Sakh.com пишет, что в Южно-Сахалинске полицейские задержали двух человек — Максима Ермоленко и Виктора Шейко — на подходе к гайд-парку у дома культуры «Родина». Ермоленко задержан с официальной формулировкой «для вручения повестки в военкомат». Между тем в гайд-парке, по предварительным данным, собрались около 10‑12 человек. Но несколько десятков при этом пришли на площадь Ленина.

11:43 Подробнее о всех, или почти всех, утренних обысках и задержаниях читайте здесь.

11:20 «Ланселот вошел в пасть к дракону. И это чарующее зрелище, оно восхищает, потому что отваги этому человеку не занимать. Но он выбрал, конечно, такой путь совершенно осознанно, он горит, как факел, это ясно», — режиссер Андрей Звягинцев высказался о Навальном.

11:09 В Хабаровске силовики оцепили площадь Ленина.

Площадь Ленина в Хабаровске сейчас. Власти подготовились к митингу на отлично. pic.twitter.com/REKzvLARTA — SOTA (@SotaVision) April 21, 2021

11:03 Соболь держат у Донского ОВД в микроавтобусе, передает адвокат Владимир Воронин.

10:45 Задержана пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

10:43 В Петропавловске-Камчатском акция в поддержку Алексея Навального уже началась. Митинг проходит на площади у стелы «Город воинской славы». Как сообщает ИА «Кам 24», на митинг пришли пока от 30 до 40 человек. Полиция общается с ними мирно.

10:16 Полиция задержала Любовь Соболь, вытащим ее из такси у метро «Автозаводская».