Белорусская оппозиция назвала провокацией заявления о попытке госпереворота в республике

Сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии и убийства Александра Лукашенко и его семьи являются провокацией КГБ и ФСБ, говорится в заявлении пресс-службы Светланы Тихановской.

В документе, который цитирует «Интерфакс», подчеркивается, что оппозиция выступает «за разрешение политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения свободных честных выборов».

17 апреля ФСБ России заявила о срыве попытки госпереворота в республике. В сообщении службы говорится, что в России задержали двух человек, которых «консультировали в США и Польше». Операцию провели совместно с КГБ Белоруссии. Оба задержанных — граждане республики, у одного из них есть также гражданство США.

«Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г.2», — заявили в ФСБ, отметив, что планировался переворот «по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов». Задержанных, Юрия Зянковича и Александра Федуту, в сообщении службы называют «идеологами белорусской радикальной оппозиции», отмечая, что они обсуждали план мятежа в приватных чатах в мессенджере, а в Москве решили провести личную встречу «с оппозиционно настроенными генералами ВС республики» в одном из ресторанов.

«Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т.н. «скрытых базах», — отмечает ФСБ. В Белоруссии на обоих заведено уголовное дело.

Александр Лукашенко, комментируя их задержание, заявил, что его устранение одобрено высшим политическим руководством США. Ранее он также сообщал о причастности американских спецслужб. Также Лукашенко пообещал в ближайшее время принять «одно и самых принципиальных решений» за время его пребывания на президентском посту.