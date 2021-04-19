Главное в политике за 19 апреля

ГЛАВНОЕ

• Алексея Навального перевели в тюремную больницу на территории другой колонии — бывшие заключенные называют ее «пыточной». В этом тюремном госпитале лечат туберкулез, отмечают врачи политика: «Это совсем не больница, где смогут поставить диагноз и назначить лечение по его проблемам. Мы экстренно требуем провести консилиум и допустить к нему нас, его лечащих врачей».

• К судьбе Навального сейчас приковано внимание всего мира, отмечает политик Илья Яшин: «Задача Кремля — сбить этот накал. Сделать так, чтобы все выдохнули. И сегодня нам вбросили новость, что Навального перевели в больницу <…> Оказалось, что из жесткой колонии Навального, по сути, перевели в пыточную больничного типа, где из людей делают инвалидов».

• Вашингтон уже рассматривает варианты своей реакции на случай, если Навальный умрет в колонии, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Сам Джо Байден отметил, что ситуация с Навальным «совершенно несправедлива и неприемлема». Резолюцию о ситуации с критиком Кремля примут в ПАСЕ. Потребовали от Владимира Путина допустить к его оппоненту врача пять Нобелевских лауреатов, а также всемирно известные актеры, писатели и журналисты. С просьбой добиться медицинской помощи для Навального правозащитники, художники, журналисты, политики и историки обратились к «Врачам без границ». Письмо о помощи русские, живущие в Италии, направили Папе Римскому. Голодовку солидарности с политиком объявили пятеро выживших Беслана и еще десятки людей.

• Анализы Навального свидетельствуют о том, что «пациент может умереть в любой момент», он «должен наблюдаться в реанимации», сообщил один из врачей оппозиционера Ярослав Ашихмин. Между тем в колонии Навальному угрожают принудительным кормлением. Сторонники Навального, не видя другого выхода, объявили о масштабной акции протеста, которую назначили на 21 апреля — день оглашения Путиным обращения к Федеральному собранию. В Кремле уже назвали ее незаконной, а в МВД и Генпрокуратуре предостерегли от участия в ней и ее рекламе.

• Суд назначил рассмотрение дела о признании ФБК* экстремистской организацией, но не дает свободно ознакомиться с ним, сославшись на гостайну.

• Политик Владимир Милов уехал из России в Европу, чтобы избежать возможного ареста.

ИНТЕРВЬЮ

• Стягивание войск к границе с Украиной, продолжающееся падение рубля и рост цен — об этих и других горячих темах разговор главного редактора The New Times Евгении Альбац с известным бизнесменом Дмитрием Потапенко, основателем и управляющим партнером «Менеджмент девелопмент групп»: «Их погубит не какой-нибудь условный Алексей Навальный, а собственное бездумие, абсолютная отмороженность и непонимание, в какой реальности они живут».

РОССИЯ И МИР

• «Росатом» потерял право участвовать в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии — местные власти обвинили российские спецслужбы во взрыве склада боеприпасов в 2014 году. К диверсии, по версии Праги, причастны сотрудники ГРУ, которые известны как Александр Петров и Руслан Боширов — именно их Лондон обвиняет в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей. Власти Чехии выслали 18 российских дипломатов, Москва ответила высылкой 20 сотрудников дипмиссии.

• Попытку госпереворота и убийство Александра Лукашенко якобы предотвратили ФСБ России и КГБ Белоруссии — задержанные в Москве «идеологи белорусской радикальной оппозиции» Юрий Зянкович и Александр Федута в России встречались «с оппозиционно настроенными генералами» Белоруссии. Сообщения в попытке переворота в штабе Светланы Тихановской назвали провокацией. «Тем, кто арестовывает сейчас «заговорщиков», расслабляться не следует. Примерно, как арестовывавшему Ягоду Ежову в свое время расслабляться не следовало», — отмечает политолог Аббас Галлямов.

• Владимир Путин примет участие в саммите по вопросам климата 22 апреля, но только в формате видеоконференции.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Застой 2.0. Фонд «Либеральная миссия» выпустил сборник статей ведущих российских экономистов, многие из которых живут и работают за рубежом. The New Times публикует вводную главу, которая дает представление о его главных идеях: «В экономической политике России цели роста подменены «плановым» суррогатом «национальных проектов», дискуссия о путях возвращения на траекторию роста даже не ведется. Такая ситуация напоминает эпоху «застоя» 1976–1984 гг., а текущие темпы роста существенно ниже, чем были в тот период».

КОСМОС

• На Марсе состоялся первый в истории полет вертолета — он поднялся на три метра, продержался на этой высоте несколько десятков секунд и отправил на Землю первые снимки.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.