Главное в политике за 16 апреля

ГЛАВНОЕ

· Анализ крови Алексея Навального подтвердил серьезное ухудшение его здоровья, сотрудники колонии заявили о намерении перейти к принудительному кормлению, если он не прекратит голодовку. Навальный уверен, что ему отказывают в независимом враче, так как боятся открытия того, что происходящая потеря чувствительности конечностей может быть связана с отравлением. Голодовку политик объявил 31 марта. Несмотря на многочисленные обращения общественности, власти отказываются допустить к оппозиционеру врача не из системы ФСИН.

· Признать экстремистскими штабы Навального и ФБК* через суд потребовала прокуратура Москвы: «Целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Директор ФБК* Иван Жданов и глава штабов Леонид Волков утверждают, что продолжат работу: «Наступает самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества в России. Фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен».

· Поддерживающему Навального музыканту Максиму Покровскому пришлось перенести свой тур по Сибири — «организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт состояться не должен». Ранее Покровский выступал в поддержку политзаключенных и конкретно Алексея Навального.

· Два года колонии получил оператор ФБК* Павел Зеленский — в экстремизме его обвинили за два твита о самоубийстве журналистки Ирины Славиной.

· Неизвестные выложили в интернет базу электронных адресов людей, зарегистрированных на сайте «Свободу Навальному!» Пользователи получили письма с угрозами деанонимизации и обещанием продать их адреса и номера телефонов. В команде Навального подчеркнули — это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных. На сайте уже зарегистрировались более 440 тыс. человек.

РЕПРЕССИИ

· Ежедневные допросы предстоят редакторам журнала DOXA до конца мая. «Происходящий сюрреализм имеет своей целью оказать давления на DOXA и студенчество», — уверен адвокат Дмитрий Захватов.

· Журналисты обжаловали свой де-факто домашний арест. В их поддержку высказались коллеги, студенты Европейского университета в Петербурге, десятки исследователей из университетов мира и преподаватели Высшей школы экономики, где и был основан DOXA.

· «Не думайте, что репрессии, которыми государство взялось за журналистов независимых медиа на этой неделе, это проблемы Королевства Садового Кольца», — замечает журналист Юрий Дудь.

· «Молодежь запугать нельзя. Это не серые шевиотовые сюртуки сорокалетних. Это огонь, это — бунт, это — любовь. Молодых репрессии только окрыляют на новые подвиги и за одного встают тысячи», — пишет профессор Андрей Зубов.

САНКЦИИ

· Послу США посоветовали покинуть Москву — глава МИД России Сергей Лавров объявил о высылке 10 американских дипломатов, санкциях в отношении представителей администрации Джо Байдена и пообещал «болезненные меры» для американского бизнеса, которые Москва «держит про запас». 15 апреля США сообщили о новом широком санкционном пакете против России. Байден также выступил с заявлением, которое анализирует политолог Алексей Макаркин.

ЭПИДЕМИЯ

· 82 уголовных дела возбуждено в России по фактам заражения коронавирусом других людей по неосторожности за 2020 год.

· На принуждение к вакцинации от коронавируса жалуются жители Чечни – угрожают увольнениями, игнорируя справки о медицинских противопоказаниях.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.