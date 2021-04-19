Навального госпитализируют в «пыточную»

Решение о переводе Навального в стационар принято комиссией врачей медсанчасти 33 ФСИН России. Областная больница для осужденных располагается на территории ИК-3 Владимирской области. Она, по утверждению ведомства, «в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами». Сам Навальный отбывает срок в ИК-2.

В УФСИН состояние здоровья Навального продолжают оценивать как удовлетворительное. «Ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — говорится в сообщении.

ИК-3 в народе известна как «Моторка». Колония считается одной из самых страшных во Владимирской области, пишут «Важные истории». Заключенные настолько боятся туда попадать, что готовы вскрывать себе вены в знак протеста.

«Самое страшное я ощутил на ИК-3, когда поехал на «Моторку» — это колония для лечения. Там те, кто проходит лечение, подвергаются пыткам, — рассказывал изданию «Вот так» один из бывших заключенных. — За малейшую провинность или допущенную по неосторожности оплошность там на больничке избивали. «Дневальные» и «завхоз» также были зверьми, а не человеками. Конечно же, лучше туда не попадать, а еще лучше вообще в лагере не болеть».

«Алексея не перевели в больницу — его перевели в другую колонию — в ИК-3, в тюрьму, где лечат ТУБЕРКУЛЕЗ! Это совсем не больница, где смогут поставить диагноз и назначить лечение по его проблемам. Мы экстренно требуем провести консилиум и допустить к нему нас, его лечащих врачей», — отмечают в Twitter «Команда Анастасии Васильевой».

«Это перевод в такую же пыточную колонию, только с большим стационаром, куда переводят тяжело больных, — пишет Иван Жданов. — Нужно понимать, что состояние Навального ухудшилось. И ухудшилось так, что даже пыточная это признает».

Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку, требуя допуска к нему независимого врача, в чем ему отказывают. В этом требовании его поддержали руководство США и ЕС, многие общественные организации, правозащитники, политики, деятели культуры.

Белый дом рассматривает варианты своей реакции на случай, если Навальный умрет в российской колонии, заявил 18 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Сам Джо Байден в субботу отметил, что ситуация с Навальным «совершенно несправедлива и неприемлема».

Один из врачей оппозиционера Ярослав Ашихмин сообщил, что его анализы свидетельствуют о том, что «пациент может умереть в любой момент», он «должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия. Смерть от остановки сердца». Между тем в колонии Навальному угрожали принудительным кормлением.

Сторонники Навального на фоне таких прогнозов объявили о масштабной акции протеста, которую назначили на 21 апреля — день оглашения Владимиром Путиным обращения к Федеральному собранию.