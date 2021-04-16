Россия высылает посла США

Россия будет зеркально отвечать на санкционные меры США и вышлет из страны 10 американских дипломатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Если «обмен любезностями» продолжится, Москва попросит США сократить численность его дипломатов здесь до 300 человек. Послу США Салливану рекомендовали отправиться в Вашингтон для консультаций.

По словам министра, сегодня также опубликуют список восьми руководителей администрации США, которые попадут под российские санкции. Какие конкретно ограничения в отношении них планируется ввести, глава МИД не уточнил.

Что касается работы диппредставительств Штатов, по словам Лаврова, Москва прекращает практику найма в посольства США россиян и граждан третьих стран. Также больше не будет «бесконтрольных частных поездок сотрудников» для работы в дипломатических представительствах США в России.

Кроме того, Сергей Лавров заявил о неких «болезненных мерах» для американского бизнеса, которые Москва «держит про запас». Санкции США России, по словам главы МИД, «по плечу».