Валдайский уголок президента

Резиденция Владимира Путина на Валдае является его любимой и, видимо, поэтому самой секретной официальной его дачей — президента там никогда не снимают, пишут расследователи из команды Алексея Навального.

Резиденция состоит из двух частей, пишут в ФБК*. На одном участке в 150 гектаров стоят технические здания — земля здесь официально принадлежит Российской Федерации, находится в бессрочном пользовании у Федеральной службы охраны. Второй же участок в 100 га между озерами Ужин и Валдай, принадлежит Юрию Ковальчуку, «главному путинскому кошельку, спонсору дворцов и девушек». На этой части на самом деле и располагается резиденция — дача, бани, другие постройки для развлечения и отдыха, говорится в расследовании.

«Фокус заключается в том, что Ковальчук, один из самых богатых людей в России, сдает эту часть полуострова в аренду. Управлению делами президента. То есть за очередную дачу Путина арендную плату вносим мы из бюджета и не кому-нибудь, а лучшему другу Путина. Состояние, которого оценивается в несколько миллиардов долларов», — пишут авторы материала.

На участке компании Ковальчука находится четырехэтажный особняк площадью 3500 квадратных метров, гостевые дома, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивного ресторана, церковь.

«Валдай прячут не просто так, — отмечается в расследовании. — Ведь тут, в 350 метрах от основного дома притаился главный валдайский секрет Путина, храм его аскезы. Дом, который в два раза больше, чем сама резиденция. Почти 7000 квадратных метров. 3 этажа, из которых два под землей. Это СПА-комплекс, который тоже арендует УДП. Личный салон красоты и ухода за собой для Владимира Владимировича Путина».

Ежегодно компания, сдающая УПД резиденцию, зарабатывает более 300 млн руб. Больше она никакой деятельности не ведет.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.