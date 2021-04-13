Главное в политике за 13 апреля

ГЛАВНОЕ

· Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ из-за угроз со стороны НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам США и Альянс перемещают десятки тысяч военных и техники к границам европейской части России.

· Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь призвал Россию отвести войска от границ Украины — в среду он проведет экстренную встречу министров иностранных дел и обороны стран Альянса, посвященную напряженности на Донбассе. В Брюсселе находится и Госсекретарь США для переговоров с главой МИД Украины, который призвал к дальнейшим экономическим санкциям против Москвы и увеличению военной помощи Киеву.

· Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США «должны сделать больше», чтобы сдержать Россию и помочь положить конец конфликту на Донбассе — Киеву нужно больше денег, оружия и что важнее, больше поддержки для вступления в НАТО.

· Президент США Джо Байден «выразил обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины» и предложил Владимиру Путину встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране».

· Призвали Москву прекратить провокации и немедленно снизить напряженность на границе с Украиной и министры иностранных дел «Большой семерки», а также Высокий представитель Евросоюза.

· Масштаб военных приготовлений превышает тот, что необходим просто для бряцания оружием и запугивания Украины, — считает правозащитник Сергей Давидис. — В интересах России — прекращение и явной, и слегка закамуфлированной агрессии против Украины. И, наоборот, во вред России, на мой взгляд, вся путинская внешняя политика — конфронтация со всем миром кроме самых мерзких диктатур, гонка вооружений, пошлый империализм и их мерзкое пропагандистское обоснование на федеральных телеканалах».

· В Москве угрозу видят не только за пределами страны — по подозрению в передаче секретных данных одной из стран НАТО суд арестовал профессора Валерия Голубкина, который работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского и занимался «аэродинамикой больших скоростей».

НАВАЛЬНЫЙ

· Алексей Навальный подал в суд на колонию из-за отказа администрации предоставить ему книги, в частности, Коран — всю литературу якобы проверяют на экстремизм, что займет три месяца.

· «Говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190, — так описывает политика его супруга Юлия Навальная. — Врача к нему так и не пускают. Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается». Во ФСИН продолжают говорить об удовлетворительном состоянии Навального — ни туберкулез, ни коронавирус, на которые его обследовали, не подтвердились.

· Задержала полиция сотрудников штабов Навального в Петербурге и Воронеже, а в Мурманске неизвестные взломали офис и разрисовали стены свастикой. Нет новостей от координатора штаба в Дагестане, который пропал еще 11 апреля.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

· Повышение налогов, использование средств Фонда национального благосостояния, перераспределение денег нацпроектов — эти и другие варианты получения доходов рассматривают в российском правительстве, пишет Bloomberg. Деньги понадобятся на обещания и планы Путина, которые он озвучит в ходе послания Федеральному собранию.

· Отток иностранного капитала с российского финрынка в первом квартале стал мощнейшим за три года — за три месяца зарубежные инвесторы сбросили акции и гособлигации на $5,9 млрд.

· Вместе с тем с января по март российские компании вложили в покупку иностранных активов почти $13,5 млрд, что в пять раз превышает показатель аналогичного периода 2020 года и на 60% выше общей суммы за весь прошлый год. Это эвакуация средств за границу, в том числе из-за опасений новых санкций, отмечают аналитики.

· Серьезным ударом для туристической отрасли назвали приостановку авиасообщения с Турцией в Российском союзе туриндустрии — до лета отдохнуть в Турции планировали не менее 533 тыс. россиян, которые забронировали туры на 32 млрд руб.

· Потерял существенную часть доходов и начал зарабатывать на продаже сувениров фонд «Воскресение», который курирует главный храм Минобороны.

В МИРЕ

· Власти Белоруссии запретят журналистам проводить стримы с массовых мероприятий, организовывать и публиковать результаты соцопросов, если они проводились организацией без аккредитации.

· Военные Мьянмы требуют по $85 за возвращение тел убитых демонстрантов членам их семей.

· Израиль 23 мая откроет границы для туристов, но только для тех, у кого есть антитела после болезни либо прививка от COVID-19.