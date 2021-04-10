Пока свидетель

С обыском к Роману Анину люди из ФСБ нагрянули вечером 9 апреля. За семь часов следственных действий, как это принято говорить у силовиков, у главного редактора «Важных историй» изъяли все гаджеты.

«Изъяли всё: все флешки, все компьютеры – и даже не мои. Изъяли телефоны, которые мне не принадлежат. Изъяли документы», - рассказал журналист.

Следователей особо интересовали документы на английском, банковские карточки и фото Романа с учебы в США, рассказал его адвокат Василий Грищак.

Обыск прошел в рамках уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК). После него Анина отвезли на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля. Он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. Но на этом дело не закончилось – следующий допрос журналиста ожидает 12 апреля.

Претензии силовиков могут быть связаны с расследованием Романа Анина «Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», опубликованным в еще 2016 году в «Новой газете», говорят в редакции «Важных историй». В том же году Сечин подал иск о защите чести и достоинства к изданию, и суд постановил опубликовать опровержение статьи. Тогда и Ольга Сечина, на тот момент жена руководителя госкомпании, тоже подала иск к изданию, но суд отказался принимать его к рассмотрению.

По словам адвоката Анны Ставицкой, следствие по делу возобновили 24 марта этого года, а 7 апреля судья Басманного суда Ирина Вырышева выдала разрешение на обыск у Анина.

Стоит отметить, что «Роснефть» за последнее время подала уже девять исков к журналистам и СМИ, в том числе — к «Важным историям» и редактору отдела расследований Роману Шлейнову. Последний связан с расследованием о покупке госкомпанией акций итальянского шинного гиганта Pirelli в 2014 году.

Юрист, директор ФБК* Иван Жданов отмечает, что 137 статья УК «очень резиновая», под которую можно подвести любое расследование про чиновника. Но раньше ее против расследователей не применяли: «И это ярко показывает, как изменилось время. Вот 2016 году дело возбудили и ничего не делали. Тогда было нельзя. А вот в 2021 году можно. Да так еще показательно: против одного из лучших журналистов-рассследователей страны Романа Анина».

В России не так много людей, по чьему желанию федеральные ведомства возбуждают дела, невзирая на общественный резонанс, но Игорь Сечин, безусловно, к ним относится, уверен глава «Агоры» Павел Чиков. Он отмечает, что Анин остается свидетелем, а значит уголовное дело возбуждено по факту и все причастные лица пока не установлены.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.