«Роснефть» подала иски к трем изданиям

Компания «Роснефть» подала иски к «Новой газете», «Важным историям» и агентству Bloomberg. Об этом пишет «Новая» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Соответчиком по иску к газете стал журналист Максим Авербух. Соответчик в иске к «Важным историям» — журналист Роман Шлейнов. Оба заявления к рассмотрению пока не приняты.

В «Новой газете» говорят, что исковых требований не получали, поэтому суть претензий редакции неизвестна. Главный редактор Дмитрий Муратов отметил, что подобные истцы уведомляют общественность раньше, чем ответчика.

«Важные истории» в феврале публиковали расследование за авторством Романа Шлейнова о том, что «Роснефть» приобрела 13% компании Pirelli почти за €553 млн «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов», но в итоге акции оказались у людей, близких к руководству нефтяной компании.

Максим Авербух в «Новой» писал об отчете главы «Роснефти» Игоря Сечина перед президентом Владимиром Путиным. Подзаголовок заметки гласил: «Как глава «Роснефти» отчитался перед президентом о «невероятных результатах». В материале автор анализировал финансовые результаты компании за 2020 год.