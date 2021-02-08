Налоговый рай

Журналисты Le Monde и других СМИ получили доступ к миллионам документов о бенефициарах люксембургских компаний. Среди них тысячи россиян: крупные бизнесмены, выходцы из госкомпаний и другие интересные люди, пишут «Важные истории», чьи сотрудники приняли участие в совместном расследовании.

Среди россиян, которым приглянулся Люксембург — не только бизнесмены из рейтинга Forbes, но и бывшие и нынешние сотрудники госкомпаний, а также их крупные подрядчики. Богатые российские семьи годами использовали люксембургские компании, чтобы экономить на налогах при покупке дорогой европейской недвижимости и сохранять при этом анонимность, пишут «ВИ».

РЖД

По данным издания Сергей Тони, 33-летний сын заместителя гендиректора РЖД Олега Тони, через люксембургские компании владеет активами стоимостью больше €50 млн, а связанному с ним инвестфонду принадлежит недвижимость еще на €40 млн. В числе активов — старинный замок Шато-де-Монтапо во Франции, квартира в центре Парижа, две виллы на Лазурном берегу, а также недвижимость в Великобритании, Чехии, Испании и Германии. «Дворцы и виллы начали появляться у семьи Тони в 2003–2004 годах, почти в то же время, когда Тони-старший только вышел на работу в РЖД», - отмечается в расследовании.

«Газпром»

Работавший до 2013 года заместителем директора «Газпром инвест Юг» Андрей Гончаренко потратил на недвижимость во Франции почти два млрд руб. Он - бенефициар двух компаний, зарегистрированных в Люксембурге. На их балансе находятся земля и строения на элитном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра.

Три люксембургских фирмы есть у его бывшего советника Гончаренко из «Газпрома» Анатолия Козерука. Им принадлежит недвижимость во Франции, стоимость которой на момент покупки в 2008–2009 годах составила более 1,4 млрд руб., пишут «ВИ».

«Роснефть»

«Роснефть» приобрела 13 % Pirelli почти за 553 млн евро «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов», но в итоге акции оказались у людей, близких к руководству нефтяной компании, говорится в расследовании. Покупателем 13 % Pirelli стала зарегистрированная в Люксембурге Long Term Investments Luxembourg, созданная фирмой «Долгосрочные инвестиции». Она в свою очередь, принадлежала жительнице Москвы, преподавательнице танцев Айе Беловой, которой на момент покупки акций Pirelli не исполнилось и 28 лет. Ее отец Сергей Белов был деловым партнером людей из группы «Регион», близких к руководству «Роснефти». «Регион» распоряжается пенсионными деньгами «Роснефти» и входит в пятерку самых крупных управляющих компаний в России. Белов пересекался по бизнесу с Сергеем Судариковым, владельцем «Региона», а также бывшими сотрудниками этой группы — Валерием Михайловым и Павлом Ващенко.

Валерий Михайлов упоминался в деле о взятке экс-министру Алексею Улюкаеву — генерал ФСБ Олег Феоктистов, возглавлявший службу безопасности «Роснефти», в показаниях говорил, что «частный инвестор» по имени Валерий Михайлов одолжил ему $2 млн, которые были вручены Улюкаеву.

За несколько лет бенефициары Long Term Investments Luxembourg неоднократно менялись. В начале 2021 года им стал владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев. Сложные и непрозрачные схемы владения крупными иностранными активами могут быть связаны с режимом санкций, рассказал источник «ВИ» среди крупных бизнесменов. Схемы владения усложняются под предлогом сокрытия бизнеса и конечных собственников от «врагов». И в такой ситуации возможны любые злоупотребления, поскольку увидеть реальных бенефициаров и тех, кто зарабатывает на оказании им разных услуг, становится все труднее.