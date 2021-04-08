Главное в политике за 8 апреля

ГЛАВНОЕ

• Россия готова встать на защиту своих граждан в Донбассе — все зависит от масштаба конфликта, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак: «Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту». Со своей стороны передовую сегодня посетил президент Украины Владимир Зеленский, чтобы «поддержать боевой дух» солдат. Российские военные встали большим лагерем в Воронежской области, в 250 км от границы с украинской территорией, выяснили аналитики Conflict Intelligence Team — это несколько дальше, чем было во время боевых действий на Донбассе в 2014 и 2015 годах. Ранее в CIT отмечали, что концентрация военных РФ у границы с Украиной сейчас самая мощная с 2015 года. На этом фоне десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии отправились в Черное море, где планируются учения с участием авиации.

• Отозвать войска от границы призвала президента Владимира Путина канцлер Германии Ангела Меркель. В сообщении Кремля о беседе лидеров стран говорится, что Путин «обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».

• Фоторепортаж с линии соприкосновения на Донбассе публикует Reuters.

• «Пугают войной на всех телеканалах, гордятся войной на всех каналах, обожествляют войну, подлые мерзавцы! — пишет журналист Виктория Ивлева. — Не видели ее вблизи, не нюхали кровь и блевотину, не валялись в окопной грязи, не плелись с беженцами по бесконечным дорогам, не видели как страшно выглядят танки в полях подсолнухов, не чувствовали мгновенность смерти. Вот и славят ее, губительницу, жизни мучительницу».

• «Только безумец будет сейчас начинать военные действия. Но есть же старое присловие — «кого Бог хочет наказать, у того отнимает разум» — и такой человек остается без ума, — отмечает историк и политолог Андрей Зубов. — Такой человек уже не слышит ясных слов в Вашингтоне, что сильнейшая страна мира не оставит Украину без защиты. Он уже не видит, что американские войска в Европе приведены в боевую готовность высшего уровня. Заявления лидеров Великобритании, Франции, Канады, Германии, НАТО уже не доходят до лишившегося ума».

РЕПРЕССИИ

• Мосгорсуд неожиданно отказал в отмене домашнего ареста ряду фигурантов «санитарного дела» — мера пресечения сохранена для Киры Ярмыш, Марии Алехиной, Олега Степанова и Дмитрия Барановского. Необъяснимым для наблюдателей решение стало, так как днем ранее условия смягчили для остальных обвиняемых. «Логики в решениях нет никакой, тем не менее, я искренне рада за ребят, которым ослабили меру пресечения, — отметила Ярмыш. — Что касается меня, если для отстаивания того, во что я верю, нужно посидеть — что ж, я посижу». Поразительной ситуацию называет главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов: «Нет никаких разумных объяснений, кроме того, что вчера судья просто чем-то был недоволен следователями».

• От восьми до десяти суток ареста получили активисты, задержанные 6 апреля у колонии, где содержится Алексей Навальный — их признали виновными по статье о «массовом пребывании у территории исправительного учреждения, создавшем помехи для транспорта».

• Уже более 400 тыс. человек зарегистрировались на сайте проекта «Свободу Навальному!» — когда число достигнет 500 тыс., сторонники политика объявят дату масштабного протеста.

• Растет смертность среди заключенных в России, выяснили в университете Лозанны. При этом траты на одного сидельца в РФ всего €2,8 в день, при медианном европейском уровне в €64,4.

ПОЛИТИКА

• Ульяновскую область отдали коммунистам — Путин принял отставку губернатора Сергея Морозова, который решил пойти в Госдуму, а на его место направил члена КПРФ, сенатора Алексея Русских, поддержавшего поправки к Конституции.

• Днем ранее Путин сменил главу Тувы.

В МИРЕ

• Ввести новые персональные санкции, а также выслать дипломатов-разведчиков могут США за вмешательство России в американские выборы и кибератаки говорят источники Bloomberg.

• Минюст США одобрил два пакета санкций за строительство «Северного потока — 2», но пока Белый дом ведет поиск нового спецпредставителя по вопросам противодействия строительству российского газопровода, пишет Politico.

• Посла Мьянмы в Лондоне уволили и выдворили за пределы посольства — ранее он призвал военных своей страны остановить насилие против демонстрантов.

МЕДИА

• Российский видеохостинг Rutube отказывает в размещении расследований команды Навального, ссылаясь на правила об авторских правах. При этом загрузить сюжет телеканала «Россия» о том, как жил политик в Германии во время реабилитации после отравления «Новичком», можно с легкостью.

• Под законодательство об иноагентах попал «Первый канал» — Роскомнадзор подал на него в суд за цитирование без маркировки СМИ, признанного иностранным агентом.