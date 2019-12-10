Путин опасается новой Сребреницы из-за передачи Украине границы в Донбассе

Президент России Владимир Путин опасается, что если Киев получит в Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям, националисты могут устроить там «вторую Сребреницу». Такое мнение он высказал на заседании Совета по правам человека.

«Украинская сторона все время ставит вопрос: «Дайте нам возможность закрыть границу войсками». Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее. И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?» — цитирует выступление Путина на Совете по правам человека ТАСС.

Президент отметил, что на Украине до сих пор не принят закон об амнистии: «Договаривались в 2015 году еще, договорились, что закон примут, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие».