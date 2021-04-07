Главное в политике за 7 апреля

ГЛАВНОЕ

• Алексею Навальному становится хуже — на МРТ у него обнаружили две грыжи, сообщили защитники политика. «Очень тревожным фактором является то, что заболевание явно прогрессирует в части потери чувствительности ног, ладоней и кистей рук», — пишет адвокат Вадим Кобзев. У Навального остается повышенная температура и сильный кашель. В то же время, он продолжает держать голодовку.

• На восемь суток арестовали главу юридической службы «Альянса врачей»* Александра Генералова — 6 апреля сотрудники профсоюза приезжали к колонии Покрова, требуя встречи с руководством, что «нарушило работу ИК-2, общественный порядок и движение транспорта и пешеходов».

• Видео в поддержку Навального записали Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Владимир Мирзоев, Михаил Козырев и другие известные россияне.

• Власти продолжают преследование сторонников оппозиционера — полиция пришла с обысками в штаб Навального в Петербурге, сотрудники ищут экстремистскую литературу и пиротехнику.

• Как сидела Мария Бутина, и за что попала в американскую тюрьму теперешняя сотрудница госканала RT, заявляющая, что условия содержания Навального лучше чем в гостинице, на YouTube канале рассказывает главный редактор The New Times Евгении Альбац.

• О том, как проходит голодовка Навального, сам политик описывает в новом письме.

ВОЙНА

• Москва запугивает Киев и проверяет на прочность Вашингтон — концентрация российских вооруженных сил у границ с Украиной сейчас — крупнейшая с 2015 года, и она продолжает расти, пишут аналитики Conflict Intelligence Team.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• У Рамзана Кадырова есть вторая жена — финалистка конкурса красоты Фатима Хазуева владеет дворцом в центре Грозного и дорогими квартирами в Москве. Она несколько лет числится сотрудницей администрации главы Чечни с зарплатой менее 100 тыс. руб. в месяц, пишет «Проект». Издание также выяснило, что официальная супруга Кадырова имеет документы на две фамилии, что позволяет семье скрывать дорогую недвижимость.

• Советник президента Валентин Юмашев и его жена Татьяна купили виллу на карибском острове Сен-Бартелеми за €15 млн, выяснила группа расследователей. «Лоббистский ресурс Юмашева хорошо известен и описан многими СМИ. И нам интересно понять, за что бывшему чиновнику его уровня платили люди из списка Forbes, результатом чего, в частности, стало немалое для бывшего госслужащего состояние, которое он долгое время публично отрицал», — отмечают авторы расследования.

СУД

• Мосгорсуд отменил домашний арест Любови Соболь, Олегу Навальному, Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу — все они обвиняются в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил перед акцией в поддержку Навального.

• На два года в колонию отправили участника протестов — 23 января Валерий Евсин толкнул металлическое заграждение в сторону бойца Росгвардии.

ЭПИДЕМИЯ

• Неврологические или психические расстройства обнаружены у каждого третьего переболевшего коронавирусом — пациенты страдают ими минимум в течение полугода после болезни, говорится в исследовании ученых Великобритании и США.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Отказаться от госрегулирования цен призвала глава ЦБ — это дестимулирует развитие производства, считает Эльвира Набиуллина.

• Мусорную реформу раскритиковал в Госдуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин — проект «с поставленными задачами не справляется».

• На десятки процентов выросли легальные доходы российских блогеров от рекламы в 2020 году — они более чем на треть превысили заработок газет и журналов.

*«Альянс врачей» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.