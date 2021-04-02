Правозащитники: Россия несет ответственность за войну в Сирии

Доклад основан на более 150 интервью со свидетелями и жертвами военных преступлений и нарушений прав человека, пишет DW. Их герои жалуются на пытки в местах заключения, применение химического оружия и блокаду, осуществляемую разными сторонами конфликта.

Соавтор доклада Светлана Ганнушкина говорит, что целью было показать россиянам — они несут ответственность за то, что происходит в Сирии.

«По нашим общим ощущениям, российское общество (включая авторов этого доклада, на начальном этапе) мало знает о положении в Сирии, — говорится в начале документа. — И в основном получает информацию из государственных СМИ, которые много рассказывают о страданиях мирных жителей от рук террористов и вооруженной антиасадовской оппозиции, но умалчивают о грубейших систематических нарушениях и военных преступлениях правительства Башара Асада».

Больше всего свидетельств военных преступлений касаются вооруженных сил правительства Сирии и их союзников, включая Россию, и их противников в лице вооруженных группировок.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. По официальной версии российских властей, им необходимо было разгромить боевиков-исламистов, в том числе примкнувшим к ним россиян, именно на территории Сирии. По другой версии, которую приводят авторы доклада, целью российских властей была «маленькая победоносная война», которая консолидирует российских избирателей, а также «стремление усилить свое влияние на Ближнем Востоке, защитить ключевого союзника в регионе Башара Асада, остановить волну арабских революций, сохранить и расширить свое военное присутствие в стране, получить доступ к нефтяным запасам Сирии». Российские власти также хотели дать боевой опыт армии и испытать вооружение.

После вмешательства Москвы изменение хода войны заметили как правозащитники, так и рядовые граждане Сирии. «Танки стали действовать под прикрытием российских самолетов, — описывает боевые действия свидетель из пригорода Дамаска. — И если раньше режим не старался уничтожать все подчистую, то теперь начались бомбардировки. И это было эффективно». Одновременно с возвращением контроля Башара Асада над территориями гибло все больше мирных людей, утверждают очевидцы.

«Когда русские пришли, они использовали такие бомбы, которые, попадая на крышу, пробивают все здания насквозь и взрывают изнутри все здание целиком, — рассказывает беженец из Хомса. — Как [мы] отличали российские самолеты? Высота, звук, точность попадания в цель. Сирийские пилоты — трусы, бьют свысока, а русские снижаются и бьют более точно».

Сирийские военные, поддерживаемые Россией, морили городом осажденные города. Так, житель Хомса рассказал, что во время блокады города, люди ели кошек и черепах, а весной — траву. «В 2013-2018 годах, в период активного использования блокады как метода войны, Россия двенадцать раз накладывала вето в Совете Безопасности ООН, не позволяя применить более серьезные меры воздействия в отношении сирийского правительства», — отмечают правозащитники.

Один из живших в осажденном Алеппо сирийцев утверждает, что российская авиация сбрасывала на город кассетные бомбы, которые запрещены во многих государствах. При свидетели утверждают, что когда сирийцы бежали на помощь к пострадавшим от авиаударов, по ним наносили очередной удар. Авторы доклада признают, что не имели возможности провести независимое расследование утверждений о химических атаках, но многие их собеседники «описывали увиденное как «химическую атаку» или «нападение с применением оружия, определяемого как оружие неизбирательного действия или запрещенное».

Россия избегает принимать беженцев из Сирии, отмечают авторы доклада. В то время как в Германии к концу 2019 года было зарегистрировано 789,5 тыс. беженцев, в России такой статус на 1 октября 2020 года был присвоен только двум сирийцам. Еще 370 граждан Сирии имели временное убежище.

В завершение доклада правозащитники требуют провести независимое расследование бомбардировок, которые привели к гибели мирных жителей, и признать масштаб жертв российско-сирийских операций. Кроме того, они рекомендуют перестать поддерживать военные операции вооруженных сил Сирии.