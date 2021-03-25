КНДР обеспокоила мир запуском баллистических ракет

Ракеты были запущены из северного города Хамджу в 7:06 и 7:25 и пролетели около 450 км на высоте 60 км, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Последний раз Северная Корея производила запуск баллистической ракеты в марте 2020 года. Южная Корея созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности и выразила «глубокую озабоченность» по поводу запуска.

Запуски в четверг знаменуют постепенное нарастание напряженности со стороны Севера, поскольку они произошли через четыре дня после того, как в воскресенье КНДР выпустила две крылатые ракеты, отмечает Yonhap. Испытание баллистических ракет является нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Баллистические ракеты имеют гораздо большую дальность действия и скорость, чем крылатые. Они также считаются более опасными, поскольку предназначены для доставки ядерного оружия.

Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ резко осудил запуски ракет Северной Кореей, назвав их угрозой миру и безопасности Японии, а также всего региона, передает телекомпания NHK. По словам Суга, ракеты упали в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии, но необходимо усиливать бдительность и следить за ситуацией. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Правительство Японии анализирует, какие намерения Севера скрыты за этими запусками.

Ракетные пуски КНДР указывают на угрозу, которую представляет ее программа разработки вооружений, считают в Индо-Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США. «Эта деятельность подчеркивает угрозу, которую противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних стран и мирового сообщества», — заявил представитель Индо-Тихоокеанского командования Майк Кафка, передает ТАСС.

Директор по корейским исследованиям Центра национальных интересов в Вашингтоне Гарри Казианис считает, что последний запуск, «скорее всего, является реакцией на то, что президент США Джо Байден преуменьшает значение и, как кажется, смеется над их ракетными испытаниями на выходных». «Режим Кима, как и в годы правления Трампа, будет реагировать на то, что они считают потерей лица или пренебрежительными комментариями, исходящими из Вашингтона. Хотя комментарии и хихиканье Байдена явно не предназначались для того, чтобы вызвать реакцию, северокорейцы воспользуются любым предлогом, чтобы поднять ставки, приближая нас к темным дням 2017 года», — сказал эксперт агентству Reuters.

Для Вашингтона было бы ошибкой игнорировать достижения Северной Кореи в области ракет малой дальности, особенно после того, как Ким Чен Ын заявил в январе, что его вооруженные силы обладают технологиями для миниатюризации ядерных боеголовок и размещения их на тактических ракетах, говорит Маркус Гарлаускас, старший научный сотрудник Атлантического совета и бывший сотрудник национальной разведки США по Северной Корее. «Преуменьшение значения северокорейских испытаний баллистических ракет никоим образом не поможет американской дипломатии с Северной Кореей, а только побудит КНДР к дальнейшим проверкам границ того, что может принять новая администрация», — сказал он.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал действия КНДР напоминанием о том, что Пхеньяну до сих пор не даны гарантии безопасности, и для снятия напряженности США должны проявить дружелюбие, передает «Интерфакс». «Чтобы говорить о снижении напряженности в этом регионе, надо, чтобы обе стороны сделали шаги навстречу друг другу. Но поскольку Южная Корея во многом зависит от позиции США, надо, чтобы американцы проявили свое дружелюбие и отказались от своих агрессивных планов уничтожения, по сути, Северной Кореи», — заявил российский сенатор.