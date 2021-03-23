Почетный уничтожитель науки

В структуры федеральной власти — сначала в Госдуму, а затем в Совет Федерации — Андрей Климов пришел из Перми, где был депутатом регионального парламента. А в 1980-х он преподавал на экономическом факультете Пермского классического университета (ныне ПГНИУ), который ранее сам же окончил.

Звание почетного профессора вуза ему присвоили в марте 2009 года. Как говорится в Положении ПГНИУ, это звание присваивается «видным российским и зарубежным работникам системы образования, общественным деятелям и политикам, чья деятельность оценивается как существенный вклад в развитие университета». Такая формулировка никак не соотносится с законопроектом о госрегулировании просветительской деятельности, соавтором которого стал Климов, посчитал доцент кафедры политических наук ПГНИУ Всеволод Бедерсон.

«Закон о просветительской деятельности направлен на государственное регулирование научного просвещения и всего того огромного количества низовых научно-популярных инициатив, которые существуют. Последствия закона — в маргинализации просветительства и понижения состояния российской науки. Автор такого законопроекта не имеет права носить почетного университетского звания. Это несовместимые вещи», — пояснил Бедерсон в интервью NT.

Он инициировал сбор подписей за лишение Климова почетного звания на портале сайте Change.org.

«Человек, который инициирует принятие законов, направленных против науки и просветительства, не может носить почетного университетского звания. Это наносит репутационный ущерб и Пермскому университету, и всему российскому научному сообществу», — говорится в петиции, обращенной к Ученому совету вуза и его руководителю Дмитрию Красильникову. Подписали обращение более 500 человек, среди них, например, известные нейробиолог Эдуард Коркотян и астрофизик Борис Штерн. А также множество сотрудников, студентов и выпускников Пермского университета.

В комментарии для NT руководитель Пермского университета Дмитрий Красильников заявил, что вопрос со статусом Климова приобрел политический оттенок. «Известно, что этот вопрос вызвал ожесточенную полемику и потому явно вышел за пределы обычного профессионального обсуждения и приобрел политический оттенок. Университет является коллективом преподавателей и студентов, имеющих разные, порой диаметрально противоположные позиции по значимым для них вопросам, в том числе по данному. Уверен, университет должен остаться нейтральной площадкой в общественно-политических спорах. Представляется, что университетская нейтральность является ценностью, которую имеет смысл сохранять», — сказал NT врио ректора ПГНИУ.



Ранее официально в вузе хранили молчание. Но, по словам Бедерсона, внутри университета тема обсуждается, «к сожалению, не публично». Так, вопрос поднимался на ученом совете юридического факультета. Ряд сотрудников и выпускников вуза направили письма почетным профессорам-иностранцам с просьбой обратить внимание на ситуацию. Ответ получили от Карен Хьюитт из Оксфордского университета, которая тесно сотрудничает с ПГНИУ. Она поддержала обеспокоенность по поводу закона Климова.

Продвинуть вопрос о лишении Климова почетного статуса пытались и через Ученый совет вуза, который это звание нынешнему сенатору и присвоил. Письмо с петицией и предложением поднять этот вопрос разослали всем членам Совета перед его очередным заседанием. Но ни в повестку собрания, ни «с голоса» вопрос не внесли.

«Спасибо пятерым членам Ученого совета, которые решились хотя бы ответить на письмо и высказать свое мнение по этому поводу! Почти все ответы были в стиле «да это абсурд, но...» — рассказывает Бедерсон. — Мы не суд, и дело — не уголовное. Дело символического статуса. Я убежден, что его инициатива, направленная против науки и просвещения должна быть постыжена. Это значит, что ее инициатор — тоже, а что как ни лишение символического статуса — лучший и самый невинный способ устыдить».

Публично высказался по поводу инициативы Бедерсона другой почетный профессор университета, бывший министр региональной и национальной политики России Евгений Сапиро, который в далеком 1982 году лично принимал Климова на работу в вуз.

«В 1990 – 1994 годах руководитель Ассоциации содействия развитию предпринимательства «КУБ» Климов много помог мне, как заместителю председателя облисполкома, в наведении мостов еще недавно «закрытой» для зарубежья Пермской области с ведущими компаниями Европы, Японии, Южной Кореи, — вспоминает Сапиро. — С 1994 по 1997 год мы слаженно (и, говорят, эффективно) работали в областном Законодательном собрании. Работая в Москве, я периодически сотрудничал с заместителем председателя регионального комитета Государственной Думы РФ Климовым, выступал в его поддержку на защите докторской диссертации».

Но в 2017 году, когда Климова назначили председателем Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, отношение Сапиро в соратнику изменилось: «Сегодня по характеру своих инициатив, индексу цитируемости (и нецензурных эпитетов в свой адрес) сенатор Андрей Климов сравнялся с Джозефом Маккарти».

«Соседство на «скамье почета» Пермского университета с сегодняшним Андреем Климовым мне не нравится. Но призывать коллег к изгнанию его я не буду. Во-первых, Климов «образца 2010-2012 года» полностью соответствовал этому высокому и дорогому для меня званию. Во-вторых, вдруг его зашкаливший ультра-патриотизм является не отработкой калорийного сенаторского пайка, а тяжким заболеванием — «помешательством на почве иностранного вмешательства»? И если это так, то по отношению к заболевшему мы тоже угодим в маккартисты», — прокомментировал Сапиро инициативу по лишению Климова статуса почетного профессора.

На сегодняшний день законопроект о просветительской деятельности одобрен Госдумой в трех чтениях. После утверждения Советом Федерации его должен подписать президент. Норма, практически вводящая цензуру для ученых, преподавателей и популяризаторов науки, должна вступить в силу с 1 июня. Ранее академики РАН призывали сенаторов отклонить документ, а более 230 тыс. человек подписали петицию против его принятия. Против инициативы выступали сотни деятелей культуры, а также главы независимых просветительских проектов, таких как Arzamas и «ПостНаука». «Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний», — кричали ученые. НКО обращались к российскому омбудсмену и к Комиссару по правам человека Совета Европы: «Демократическая дискуссия в России по общественно-значимым вопросам, давно уже маргинализованная, будет сведена к минимуму. Будет создана юридическая база для запрета любых инициатив, критикующих проводимую государством политику или даже отклоняющихся от нее». Соавтор документа, сенатор Андрей Климов на это лишь заявлял, что реакция на проект нагоняется из Вашингтона.

На фото: Андрей Климов в кампусе ПГНИУ, источник — Instagram сенатора.