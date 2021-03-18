Главное в политике за 18 марта

ГЛАВНОЕ

• Владимир Путин предлагает Джо Байдену провести дебаты в прямом эфире: «Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии». Поручение проработать вопрос Путин обещал дать МИД.

• Ранее Путин, комментируя интервью Байдена, в котором лидер США утвердительно ответил на вопрос, убийца ли президент России, пожелал тому здоровья и напомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, сам так и называется». «Байден однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», — отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В Вашингтоне заявили, что администрация Байдена «намерена придерживаться иного подхода в отношениях с Россией, чем предыдущая», США будут «прямолинейны и конкретны», а американский президент «не будет сдерживаться в публичных заявлениях».

• 17 октября Байден в интервью ABC News согласился, что Путин является убийцей. После этих заявлений посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультации.

• «Байден не видит смысла в личных контактах с Путиным, — считает политолог Алексей Макаркин. — Это Дональд Трамп стремился пообщаться, рассчитывая, что в бизнес-стиле сможет обойти государственный аппарат. Байдену это неинтересно, потому что на новые договоренности, требующие взаимного доверия, выйти не удастся, так как доверия нет в принципе ни у одной из сторон. Общей повестки тоже нет». Вариант выхода у Путина есть, уверен политолог Кирилл Рогов: «Путин должен просто объяснить, кто убил Бориса Немцова и пытался убить Алексея Навального. Путин пытается делать вид, что он никому ничего не должен. Но он должен». Политолог Лилия Шевцова отмечает, что за конфронтацию в отношениях России и США платить будет российское гражданское общество и оппозиция.

ЧЕЧНЯ

• Ультиматум предъявили Путину сотрудники полка полиции имени Ахмата Кадырова — в видеобращении с оружием в руках чеченские силовики «просят» президента пресечь «информационную войну», развязанную против них «Новой газетой»: «Нас принуждают к тому, чтобы кто-то один взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления всего личного состава».

• 15 марта «Новая газета» опубликовала материал о внесудебных казнях в Чечне. После на редакцию была совершена химическая атака, а 17 марта министр печати Чечни призвал закрыть издание, в Грозном прошел митинг. Сообщалось, что полицейские задержали троих родственников героя публикации, требуя выдать информацию о местонахождении его семьи и добиться от него покаянного письма.

• В Кремле посоветовали полицейским решить вопрос с журналистами в суде: «Президент не является судебным органом. Он не может принимать судебные решения и принимать иски в отношении газеты». Главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов заявил, что вызвавшая скандал публикация основана на свидетельских показаниях, и он готов отстаивать ее в суде. Что касается обращения силовиков, то оно вызвало у Муратова удивление тем, что «военные люди предъявляют главнокомандующему Российской Федерации некое подобие ультиматума».

• Реакция чеченского руководства на публикации — «это признак панического страха тех, о ком «Новая газета» рассказывает правду», — констатирует политик Борис Вишневский.

РОССИЯ И МИР

• В G7 осудили аннексию Крыма и действия России в Украине — сегодня отмечается годовщина присоединения полуострова к РФ. На концерте в «Лужниках» выступил и Путин: «Мы готовы жить в новых геополитических условиях, рассматриваем наших соседей <…> народы этих стран как братские <…> идти вместе вперед, используя наши конкурентные преимущества».

• Все меньше россиян считают Россию европейской страной, а себя европейцами.

РЕПРЕССИИ

• Следствие возобновило дело против Алексея Навального о мошенничестве 2014 года — СК тогда счел мошенничеством использование в 2013 году на выборную кампанию денег пожертвованных оппозиционеру на «Яндекс-кошелек».

• Вопрос исключения Юлии Галяминой из числа муниципальных депутатов рассмотрят 25 марта — ранее по «дадинской» статье ее приговорили к двум годам условно.

• Невменяемым признали желавшего «изгнать Путина» якутского шамана Александра Габышева — ему грозит принудительное лечение.

В МИРЕ

• Светлана Тихановская призвала белорусов проголосовать за переговоры с властью, «с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения», а не затягивать кризис до полной катастрофы, говорит она. ОБСЕ и ООН готовы организовать площадку и выступить посредниками.

• Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня — о такой договоренности с оппозицией сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

• Болгария и Польша возвращают всеобщий карантин из-за роста числа заразившихся коронавирусом.