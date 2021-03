UPD: Обыск в редакции «МБХ медиа» закончился. По словам главного редактора издания Вероники Куцылло, сотрудники изъяли только редакционные запросы и желтые жилеты корреспондентов.

UPD: В петербургском офисе «Открытой России» задержали журналиста Михаила Шевчука, котрый пришел туда записывать подкаст, вместе со своим коллегой Сергеем Ковальченко, сообщил «Открытым медиа» сам Ковальченко: «Мы их помещение для записи подкаста года два используем уже. Я захожу внутрь, а там пять космонавтов, следак и две девочки в розовом, видимо понятые. Мне сказали, что телефоном пользоваться нельзя и с Мишей не разговаривать. Потом меня спросили, хочу ли я участовать в следственных действиях. Я сказал, что нет, тогда меня попросили покинуть помещение, а Шевчука оставили внутри». Позже Шевчука отпустили.

UPD: Обыски проходят в рамках уголовного дела Михаила Иосиелевича из Нижнего Новгорода. По статье 284.1 об осуществлении деятельности нежелательной организации, сообщила Татьяна Усманова.



Первыми о визите силовиков сообщили в редакции «МБХ медиа». С чем это может быть связано, и планируются ли какие-то следственные действия, пока неизвестно, рассказали в издании. В прошлом году обыски в редакции проходили дважды — 9 июля и 9 сентября. Следственные действия тогда были связаны с делом ЮКОСа 2003 года.

«Мы всегда к этому готовы, что время от времени приходят силовики чтобы проводить обыски. Но сегодня я не ожидала, — сказала в эфире «Эха Москвы» Вероника Куцылло, главный редактор «МБХ Медиа». — Увеличивается давление в системе везде, где это возможно. Это очередная акция устрашения. У меня нет пока ответа. Известно только, что около офиса много людей».

Координатор «Открытой России»* Татьяна Усманова позже сообщила, что к офису организации также пришли силовики. Об этом она узнала с помощью камер видеонаблюдения. Обыск также прошел в квартире координатора «ОР» Марии Кузнецовой. «Изъяты личные вещи. В том числе электронная книга и флешки. Марии на момент обыска дома не было. Силовики спрашивали, знают ли соседи по квартире, где работает наш координатор. Утверждали, что она нужна им как свидетель. На момент начала дела ЮКОСа Марии было 5 лет», — отметили в организации.

Сейчас у моей квартиры в Питере следственная группа, МЧС и адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман. Планируют провести обыск. Утром соседи сказали, что пытались попасть через окно с помощью пожарной машины.



Внутри квартиры заранее создала знакомую для следователей обстановку

Пришли в квартиру координатора «Правозащиты Открытки»Анастасии Бураковой в Санкт-Петербурге. «Сейчас у моей квартиры в Петербурге следственная группа, МЧС и адвокат Павел Ясман. Планируют провести обыск. Утром соседи сообщили, что пытались попасть через окно с помощью пожарной машины», — рассказала она. Обыск проходит и в офисе «Открытки»в Петербурге. «ОВД-Инфо» также сообщает о задержании в Москве двух муниципальных депутатов Галины Фильченко и Сергея Цукасова. По всей видимости, задержание может быть связано с внеплановым съездом Ассоциации независимых депутатов, который должен пройти 20 марта. Организаторы съезда собирались обсудить массовые задержания муниципальных депутатов на форуме «Муниципальная Россия», пишет «ОВД-Инфо». Разогнанный полицией форум силовики также связали с «нежелательной» «Открытой Россией»

*«Открытая Россия» — в 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Действующая в России «Открытая Россия» не имеет к ним отношения, заявляли ее активисты. В марте 2019 года движение объявило о ликвидации. Была создана одноименная российская общественная организация.