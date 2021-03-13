На форуме мундепов в Москве задержали всех участников

Форум независимых депутатов в Москве сорвала полиция. На нем задержали всех участников — около 200 человек.

Форум «Муниципальная Россия» должен был пройти в Измайлово. На мероприятие пришли полицейские, объявили, что оно окончено, и задержали присутствующих. В ОВД, в том числе, увезли Евгения Ройзмана, Илью Яшина, Юлию Галямину и Владимира Кара-Мурзу. По подсчетам «ОВД-Инфо», в автозаки отправили более 180 человек. К зданию, где проходило мероприятие, приехало около 20 автозаков.

При задержании участникам форума говорили, что на них составят протоколы о «деятельности нежелательной организации». Форум проводил проект «Объединенные демократы», не входящий в список подобных организаций.

«Дождь» сообщал, что к участникам форума в ОВД не пускают адвокатов, их опрашивает прокуратура. В некоторых отделах задержанным отказываются передавать еду.

В МВД заявили, что задержания произошли из-за «нарушения санитарно-эпидемиологических требований», а у большинства участников не было масок. Кроме того, говорится в релизе ведомства, среди них выявили членов «организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

Форум «Муниципальная Россия» должен был проходить с 13 по 14 марта, на него зарегистрировались муниципальные депутаты из более чем 50 регионов России.