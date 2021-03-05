Норвегия присоединится к санкциям против российских чиновников

2 марта ЕС ввел санкции в отношении ряда глав российских силовых ведомств из-за уголовного преследования оппозиционера.
В частности, ограничения затронули главу СКР Александра Бастрыкина, начальника ФСИН Александра Калашникова, главу Росгвардии Виктора Золотова и генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Им запрещен въезд в страны ЕС, а их активы там будут заморожены в случае обнаружения.
В тот же день свой санкционный список опубликовал Минторг США. В связи с попыткой убийства Алексея Навального под ограничения попали 27-й Научный центр Минобороны РФ, компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». Также в реестре три организации из Германии — ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie и швейцарская ChimConnect AG. Сегодня компания «Фемтеко» заявила, что будет добиваться исключения из списка, так как не имеет отношения к разработке «оружия массового уничтожения».
Также Минфин США наложил санкции на директора ФСБ Александра Бортникова, главу ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главу управления АП по внутренней политике Андрея Ярина, замминистра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, 33-го ЦНИИ Минобороны и Государственного НИИ органической химии и технологии.