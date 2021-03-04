Фонд «В защиту прав заключенных»** исключили из реестра НКО-иноагентов

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Фонд «В защиту прав заключенных»** исключили из списка НКО-иноагентов. Как сообщает «МБХ Медиа», правозащитник Лев Пономарев* официального уведомления о снятии статуса не получал.
«Я ничего не понимаю. Мы зашли на сайт и там такая информация. Вполне возможно, что это какая-то ошибка. Каждый на сайте может проверить, на сайте это висит. Что это означает — хоть убей, не знаем», — сообщил правозащитник.
Фонд был внесен в список иностранных агентов с формулировкой о том, что он влиял «на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».
Как говорится на сайте Минюста, организация «исключена из реестра по решению суда на основании ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» статья 26».
Накануне Лев Пономарев* подал иск к Минюсту и МВД с требованием снять с него статус физического лица, внесенного в список СМИ-иностранных агентов. Аналогичные иски к Минюсту подали еще трое фигурантов перечня. Ранее правозащитник объявил о роспуске организации «За права человека»***, созданной после ликвидации одноименного движения и также объявленной иностранным агентом.
*Лев Пономарев — внесен в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.
**Фонд «В защиту прав заключенных» — внесен в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.
***«За права человека» — движение внесено в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Ликвидировано в 2019 году.