ЕС официально огласил санкционный «список Навального»

Генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов теперь официально внесены в санкционный список Евросоюза. Им запрещено появляться в странах ЕС, а их активы там, в случае обнаружения, будут заморожены. Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале ЕС.

Европейские чиновники представили следующие обоснования для включения в санкционный список именно этих силовиков:

Александр Калашников , директор ФСИН — несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, включая произвольные аресты и задержания. В случае с Алексеем Навальным, когда он лечился в Германии после отравления нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», ФСИН потребовала от него немедленно явиться для контроля, так как политик находился на испытательном сроке. 17 января 2021 года по приказу Александра Калашникова сотрудники ФСИН задержали Алексея Навального по прибытии в Москву. Навальный был арестован по запросу ФСИН, по ее же требованию оппозиционеру заменили условный срок на реальный.

, директор ФСИН — несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, включая произвольные аресты и задержания. В случае с Алексеем Навальным, когда он лечился в Германии после отравления нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», ФСИН потребовала от него немедленно явиться для контроля, так как политик находился на испытательном сроке. 17 января 2021 года по приказу Александра Калашникова сотрудники ФСИН задержали Алексея Навального по прибытии в Москву. Навальный был арестован по запросу ФСИН, по ее же требованию оппозиционеру заменили условный срок на реальный. Александр Бастрыкин , председатель Следственного комитета — несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, включая произвольные аресты и задержания. Он отвечает за широкое распространение и систематические репрессивные кампании против российской оппозиции. 29 декабря 2020 г. СК начал расследование в отношении Алексея Навального, обвинив его в мошенничестве в особо крупном размере.

, председатель Следственного комитета — несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, включая произвольные аресты и задержания. Он отвечает за широкое распространение и систематические репрессивные кампании против российской оппозиции. 29 декабря 2020 г. СК начал расследование в отношении Алексея Навального, обвинив его в мошенничестве в особо крупном размере. Игорь Краснов , Генеральный прокурор, ранее заместитель председателя СК — в качестве генерального прокурора он виновен в серьезных нарушениях прав человека, включая произвольные задержания протестующих, а также массовые и систематические репрессии в отношении свободы мирных собраний, а также свободы на мнение и его выражение. В преддверии акций протеста в январе и феврале Генеральная прокуратура предупредила, что их участники будут нести ответственность. Более того, ведомство потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к оппозиционным веб-сайтам и учетным записям социальных сетей, которые содержали информацию о планируемых акциях сторонников Навального. Генпрокуратура поддержала требование ФСИН о заключении Навального в колонию.

, Генеральный прокурор, ранее заместитель председателя СК — в качестве генерального прокурора он виновен в серьезных нарушениях прав человека, включая произвольные задержания протестующих, а также массовые и систематические репрессии в отношении свободы мирных собраний, а также свободы на мнение и его выражение. В преддверии акций протеста в январе и феврале Генеральная прокуратура предупредила, что их участники будут нести ответственность. Более того, ведомство потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к оппозиционным веб-сайтам и учетным записям социальных сетей, которые содержали информацию о планируемых акциях сторонников Навального. Генпрокуратура поддержала требование ФСИН о заключении Навального в колонию. Виктор Золотов, директор Росгвардии — отвечает за серьезные нарушения прав человека в России, включая произвольные аресты, задержания и систематические и широко распространенные нарушения свободы мирных собраний и ассоциаций, в том числе с помощью насилия при подавлении протестов. Росгвардия была задействована для подавления акций в поддержку Навального в 2021 году. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии применяли насилие в отношении протестующих. Десятки журналистов подверглись агрессии со стороны сил безопасности. Силовики произвольно задержали более 300 несовершеннолетних.

Сам Навальный в ноябре призывал Запад сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения президента Владимира Путина. Он упомянал имена миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича и семью Ротенбергов как пример людей, против которых должны быть введены санкции. В январе был опубликован «список Навального» — перечень людей, которые, по мнению политика, должны попасть под санкции Запада. В него кроме Абрамовича и Усманова вошли Денис Бортников — председатель правления банка ВТБ, сын директора ФСБ; Андрей Костин — президент ВТБ; Михаил Мурашко — министр здравоохранения России; Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства, сын Николая Патрушева, директора Совбеза; Игорь Шувалов — председатель ВЭБ.РФ; теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.