Против прав человека

О ликвидации организации Лев Пономарев* сообщил в эфире телеканала «Дождь» после вступления 1 марта в силу законов, ужесточающих наказания за нарушения, связанные с деятельностью лиц и организаций, признанных в России иностранными агентами

«Для меня главная проблема, что новые законы, которые приняли, касаются в том числе и незарегистрированных организаций. Там так написано, что незарегистрированная общественная организация, которая занимается политической деятельностью, должна заявить о себе, что она получает деньги иностранцев, и должна зарегистрироваться. И вот здесь есть большая проблема. Она заключается в том, что в моей организации работают около тысячи экспертов по всей стране. И они не отчитываются передо мной», — пояснил Пономарев*.

По его словам, эксперты, работающие в организации, вряд ли «сумеют вписаться» в новые правила, «потому что это обычные люди». По мнению правозащитника, сотрудников «просто будут штрафовать по всей стране».

Общероссийское общественное движение «За права человека»** было учреждено 20 ноября 1997 года. В состав организации входило несколько десятков региональных и местных правозащитных организаций. Движение защищало права граждан на справедливый суд, свободу предпринимательской деятельности и честные выборы, оказывало юридическую помощь малоимущим, защищало права заключенных и мигрантов, вело мониторинг судебных процессов, осуществляло контроль над деятельностью правоохранительных органов, а также боролось с антисемитизмом, ксенофобией и фашизмом.

В феврале 2019 года движение было внесено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В ноябре того года Верховный суд по требованию Минюста принял решение о его ликвидации. После этого Пономарев* заявил, что создает одноименную организацию без регистрации юридического лица. Самого правозащитника внесли в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в конце декабря 2020 года.

*Лев Пономарев — внесен в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** «За права человека» — движение внесено в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Ликвидировано в 2019 году.