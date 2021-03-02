США и ЕС подготовили санкции против России

Ожидается, что США введут санкции против России за отравление Алексея Навального уже во вторник, сообщили два источника Reuters. Решение президента Джо Байдена ввести санкции за отравление Навального показывает более жесткую позицию, чем та, которой придерживался его предшественник Дональд Трамп, оставивший покушение на критика Кремля без карательных мер, отмечает агентство.

Источники Reuters говорят, что Вашингтон будет действовать в соответствии с двумя указами. Один из которых подписан после присоединения Крыма к России и предусматривает возможность преследование российских официальных лиц. Второй касается борьбы с распространением оружия массового поражения. Оба документа позволяют США заморозить американские активы тех, кто стал мишенью санкций, и фактически запретить американским компаниям и частным лицам иметь с ними дело. Администрация Байдена также планировала использовать законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, который предусматривает ряд карательных мер.

Конкретные фамилии США объявят уже во вторник, говорят источники Reuters. При этом список может быть скоординирован с Евросоюзом. Ранее министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции за уголовное преследование Навального. По неподтвержденным данным они коснутся глав СК Александра Бастрыкина, ФСИН Александра Калашникова, Росгвардии Виктора Золотова и Генпрокуратуры Игоря Краснова.

В понедельник ведущие эксперты ООН по правам человека заявили, что российские власти причастны к попытке убить Навального с целью подавления инакомыслия.

«Учитывая неадекватную реакцию национальных властей, использование запрещенного химического оружия и очевидную картину попыток целенаправленных убийств, мы считаем, что международное расследование должно быть проведено в срочном порядке, чтобы установить факты и прояснить все обстоятельства отравления г-на Навального», — говорится в совместном заявлении экспертов ООН Агнес Калламард и Ирен Хан.

Они опубликовали официальное письмо, направленное российским властям еще в декабре 2020 года по итогам четырехмесячного расследования отравления Навального. Российские власти так и не ответили на него, отмечают в ООН. Письмо было обнародовано после истечения 60-дневного срока конфиденциальности.

Спецдокладчики напомнили, что токсикологические испытания, проведенные специалистами Германии, Франции, Швеции и Организации по запрещению химического оружия, показали, что Навальный был отравлен новой формой нервно-паралитического агента «Новичок». Авторы письма указывают на весьма вероятную причастность высокопоставленных российских чиновников к отравлению.

«Во время покушения Навальный находился под пристальным наблюдением правительства, поэтому маловероятно, что какая-либо третья сторона могла бы применить запрещенное химическое вещество без ведома российских властей», — говорится в письме.

Нападение на Навального является частью более широкой кампании, убийств и покушений на российских граждан и критиков правительства как внутри России, так и за ее пределами. «Эта модель требует решительной и настойчивой реакции со стороны международного сообщества для защиты основных прав на жизнь и свободу выражения мнений, лежащих в основе международных прав человека», — заявили эксперты.