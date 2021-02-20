Главное в политике за 20 февраля

ГЛАВНОЕ

• Алексей Навальный обвинил власти в воровстве и призвал их не бояться людей, которые добиваются правды. Сегодня политик выступил с «последними словами» на двух судебных процессах: апелляции на замену ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше» и заключительном заседании по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Мосгорсуд оставил решение о заключении оппозиционера в колонию в силе, сократив срок лишь на полтора месяца, учтя срок, проведенный Навальным под домашним арестом в конце 2014-го – начале 2015-го года. По делу о клевете политика оштрафовали на 850 тыс. руб. Не помогли ни требование ЕСПЧ освободить Навального, ни петиция международного сообщества, которую подписали почти 195,5 тыс. человек.

• По словам Навального, власть и «владелец замечательного дворца» Владимир Путин посылают ему сигнал: «Смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела, вот прямо так. Но мне кажется, что это такая их бравада — вижу это не я один, а и обычные люди, которые смотрят на это, и на них это тяжелое впечатление производит». На процессе по делу о клевете Навальный отметил, что за последние несколько лет ветеран Артеменко получил от государства несколько продуктовых наборов всего на 11 тыс. руб., тогда как один день суда над политиком стоит на много дороже: «Вот и вся ваша забота о ветеранах, е-мое, лицемерные вы негодяи! Вот в этом и выражается все настоящее отношение к ветеранам, к пожилым людям, ко всем <...> Кого-то не долечили, кого-то недоучили, кому-то не дали лекарств, чтобы построить дворец, тещам Путина купить квартиры, чтобы у Медведева было четыре дворца».

• Путин «с восторгом посылает весь мир к черту, считая, что держит Бога за бороду», пишет политик Лев Шлосберг: «Не ждите никаких эффективных действий международного сообщества. Международная реакция не изменит ситуацию в России и не заставит Путина изменить политику. Путин боится только граждан России, нашего протеста и наших действий». Сегодня Навальный произнес речь президента и начал предвыборную кампанию, уверен политик Леонид Гозман: «Сильно непохожая на кампании в других странах — в качестве первого ее шага кандидат произносит последнее слово на суде и отправляется в колонию. Но какая есть». Навальный «играет вдолгую», считает экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Все только начинается, пишет он.

• Отравление и приговор Навальному, а также подавление протестов — все это говорит о том, что Путин повернул на путь более жесткой внутренней политики, пишет сегодня The New York Times. Заключение политика в тюрьму газета называет последним шагом властей к тому, чтобы заставить замолчать одного из самых громких критиков президента Путина.

ПАМЯТЬ

• Борется власть не только с живыми оппозиционерами, но и с памятью о погибших — в Москве полиция в ночь на 20 февраля уничтожила мемориал памяти убитого политика Бориса Немцова, нескольких волонтеров задержали. В субботу задержали еще восемь человек. Всех позже отпустили без составления протоколов. Между тем политикам Илье Яшину и Владимиру Кара-Мурзе удалось оставить цветы на Большом Москворецком мосту — с ними полиция была вежлива. «Попытка силовиков запретить людям возлагать цветы на мосту — это самодеятельность какого-то полицейского начальства. Похоже на неумелую провокацию, направленную на создание конфликта», — считает Яшин. «Пожалуйста, несите цветы на Мост, — пишет публицист Александр Рыклин. — Это — не блажь, не каприз, не демонстрация собственной доблести. Это — долг. Мы ему должны».

• Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Ежегодно проходит марш памяти политика, в этом году сторонники хотели возложить цветы на месте убийства.

САНКЦИИ

• Госдепартамент США отказался от новых санкций против европейских компаний, причастных к строительству «Северного потока — 2». В докладе Конгрессу он сообщил лишь о санкциях против судна «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус», которые находятся под ограничениями, введенными еще администрацией Дональда Трампа.