Главное в политике за 18 февраля

ГЛАВНОЕ

• Приговор по первому делу о сотрудничестве с «нежелательной» организацией оказался условным — четыре года условного срока с четырьмя годами испытательного получила активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко. До приговора она два года провела под домашним арестом. Вся ее «вина» в проведении дебатов, объявление о лекции и участие в митинге. «Теперь Шевченко должна ежемесячно отмечаться в инспекции, согласовывать любые выезды из города и быть под перманентной угрозой отмены условного наказания и тюремного срока, — отмечает глава «Агоры» Павел Чиков. — То есть это намного лучше, конечно, чем реальный срок. Но особенно после Навального условное лишение свободы с длинным испытательным сроком это серьезное наказание».

• «Власти готовы записать в число нежелательных всех, кто не отказывается от своих прав и свобод, — пишет политик Лев Шлосберг. — Что это говорит о властях России? Только то, что власти стали оккупационными. Подавлением прав и свобод граждан может заниматься только оккупационный режим». Политик Борис Вишневский замечает, что когда вводились ярлыки «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», многие успокаивали себя тем, что это только ярлыки. Но это очень опасная затея, уверен он: «Сперва последует дискриминация тех, кто получил этот ярлык — по разным направлениям. А потом и административное или уголовное наказание».

• Кроме Шевченко обвиняемыми по статье о сотрудничестве с «нежелательной» организацией стали шесть человек. Бывшего координатора «Открытой России» в Екатеринбурге Максима Верникова приговорили к 300 часам обязательных работ, а в Краснодаре 240 часов обязательных работ назначили бывшей главе местного отделения «ОР» Яне Антоновой.

• О том, как государство ломает судьбы «нежелательных» в NT писал колумнист Андрей Колесников.

ПРОТЕСТ

• Положительно относятся к протестным акциям 51% молодых россиян, а 82% считают, что имеют право выходить на митинги, показало исследование Уральского института управления РАНХиГС.

• Изменили адрес домашнего ареста Анастасии Васильевой и Олегу Навальному, которых обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на акции протеста в поддержку Алексея Навального — Васильева сможет находиться со своими детьми, а Навальный — по месту жительства, а не регистрации, где живет его бывшая теща.

• На свободу вышел главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, отбывший арест по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга из-за шуточного твита с датой акции в поддержку Алексея Навального.

• Навальный обошел по популярности в соцсетях Владимира Путина. Сейчас он — первый по количеству упоминаний.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• В Москве полицейские массово используют «карманных» понятых — более 140 таких людей, которые свидетельствовали в московских судах по «наркотическим» статьям, обнаружили журналисты «Важных историй» и «Медузы». Это знакомые полицейских или люди, зависящие от них, так как сами находятся под следствием или страдают от наркотической зависимости.

РОССИЯ И МИР

• Ведущего Владимира Соловьева в Латвии внесли в список «нежелательных» за «глорификацию» нацизма — ранее он в своей телепрограмме назвал Адольфа Гитлера «очень смелым человеком». На портале Change.org появилась петиция с призывом к СК завести уголовное дело по статье об оправдании нацизма, а депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание телеведущего.

• Потребовать освобождения Навального, остановить «Северный поток – 2» и ввести новые санкции призывают Евросоюз более 160 политиков и правозащитников.

• В Испании возобновили уголовное дело против российского миллиардера Михаила Фридмана.

• Не «париться» по поводу западных санкций и вспомнить о плановой экономике призвал Россию Александр Лукашенко — 20 февраля он встречается с Владимиром Путиным.

БЕЛОРУССИЯ

• По два года колонии получили в Минске две журналистки польского телеканала «Белсат» — Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова всего лишь вели трансляцию с акции у мемориала убитому Роману Бондаренко. По факту его смерти сегодня возбудили уголовное дело.

• Журнал Time включил Светлану Тихановскую в число лидеров будущего. Ее кандидатуру внес лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо.

НАУКА

• Новый марсоход НАСА должен прибыть на красную планету в полночь по московскому времени — главной его задачей будет поиск следов бактериальной жизни, но посадка достаточно сложна: удачно заканчиваются не более 40% попыток посадить на Марс космический аппарат.

IN MEMORIAM

• В возрасте 82 лет ушел из жизни актер Андрей Мягков — всем известны его роли Евгения Лукашина в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» и Анатолия Новосельцева в ленте «Служебный роман». «Поколение шестидесятников дало пять великих Артистов, обладавших уникальной способностью к перевоплощению. Андрей Мягков был среди них», — пишет публицист Дмитрий Травин. Писатель Виктор Шендерович отмечает, «достойное «внутреннее» существование Мягкова в полувеке абсолютной славы, которое дано не всякому».