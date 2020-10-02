240 часов работ за посты в соцсетях и пикет

Ленинский районный суд Краснодара приговорил к 240 часам обязательных работ бывшего координатора «Открытой России» в регионе Яну Антонову по уголовному делу об осуществлении деятельности «нежелательной организации». Смягчающим обстоятельством суд признал нахождение на иждивении Антоновой несовершеннолетнего сына. Отягчающих обстоятельств не установил.

Уголовное дело против Антоновой было возбуждено в апреле 2019 года. В постановлении говорилось, что она, «реализуя преступный умысел» и «осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий в виде посягательства на основы конституционного строя и безопасности государства», в феврале 2019 года сделала пост в Facebook, а котором «призывала» прийти на акцию памяти Бориса Немцова.

В следующий раз она «посягала на основы конституционного строя», когда «провела одиночный пикет в память оппозиционного политика Немцова Б.Е. и осветила данную акцию в сети «Интернет» под эгидой ОСД «Открытая Россия».

Последнее, что вменили Антоновой — репост из группы «Команда Открытой России» с записью в память о телеведущем Владиславе Листьеве с его цитатой про тоталитарное государство.

На суде в последнем слове Антонова отметила: «Действие общественных организаций должно быть направлено на благополучие граждан. Одно из постановлений об административном правонарушении, которое выписали мне — за требование построить 10 школ! Я надеялась, что депутаты Госдумы обратят внимание на эту проблему. Виновной себя не признаю и прошу меня оправдать».

«Конечно, это не реальный тюремный срок — и за это стоит благодарить всех, кто поддерживал Яну. Но это все еще политическое преследование, не имеющее ничего общего с законом и справедливостью. Власти просто хотят напугать и заставить замолчать Яну и других честных людей, которые мешают им разворовывать страну», — прокомментировали приговор в «Открытой России».

В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными несколько организаций, зарегистрированных в Великобритании и США. Российское движение «Открытая Россия» запрещено не было. Несмотря на это, его активистов в России последовательно преследуют, открывая административные дела. Для защиты активистов движение было решено ликвидировать и создать общественную организацию, официально зарегистрировав ее в России.