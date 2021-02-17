Главное в политике за 17 февраля

ГЛАВНОЕ

• Незамедлительно освободить Алексея Навального из СИЗО указал России Европейский суд по правам человека — палата из семи судей приняла такое решение в соответствии с Правилом 39 регламента ЕСПЧ. «Это экстренный механизм, когда Европейский суд считает, что до основного судебного разбирательства стране нужно принять срочные меры которые касаются жизни и здоровья человека, — поясняет юрист Иван Жданов. — Это правило применяется крайне редко и все абсолютно страны его применяют». Глава Минюста РФ Константин Чуйченко в свою очередь настаивает, что требование ЕСПЧ неисполнимо, противоречит российскому законодательству и не содержит ссылок на нормы права. «Плакать может однокурсник Медведева хоть всю ночь, решение ЕСПЧ от этого не отменится, там просто нет таких оснований как несогласие и недовольство, — заявил в ответ глава юридической службы ФБК* Вячеслав Гимади. — Слова Чуйченко не имеют никакого правового значения, это бессмысленный набор абзацев». Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что хоть обеспечительные меры Европейского суда обязательны, Россия много раз не исполняла их, выдавая заявителей в страны Центральной Азии, где им грозили пытки: «Отказ освободить Навального будет нарушением обязательств России по Европейской Конвенции, но от властей стоит, скорее, ожидать затягивания и забалтывания процесса».

• «Решение ЕСПЧ сейчас вызовет ярость, — уверена политолог Татьяна Становая. — Я не удивлюсь, если за всем этим последуют разговоры о выходе России из Совета Европы. Нынешнее решение ЕСПЧ пока — это самое серьезное, для Кремля, последствие отравления/ареста Навального, и со стороны России последует мощнейшая негативная реакция».

• Навального отправили за решетку, заменив ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Апелляция на это решение пройдет 20 февраля. В этот же день политика продолжат судить по делу о клевете. Сам он сравнивает свое заключение с космическим путешествием: «Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь. Но ведь часто приходит и помощь. Дружественный сигнал. Гиперпространственный тоннель хоп — и ты уже на месте. Обнимаешься с родными и друзьями в прекрасном новом мире».

РЕПРЕССИИ

• Полиция начала проверку компаний, руководителей которых задерживали на акциях протеста — управление по экономической безопасности запрашивает учредительные документы, книги доходов и расходов, сведения об имуществе и штатные расписания сотрудников за 2017-2020 годы.

• Проверки не подтверждают избиения протестующих силовиками, заявила Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, отметив, что «при наличии возможности вмешательства органы внутренних дел и Росгвардия не торопились использовать свои полномочия, лишь предупреждая собравшихся о нарушении закона».

• Нарушить условия домашнего ареста пришлось главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой — у ее дочери случился серьезный приступ, опасный для жизни. При этом следствие затягивает рассмотрение вопроса о смене адреса ареста, поэтому Васильева должна отбывать его вдали от детей.

• ФСБ возобновила неприкрытую слежку за оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой — это случилось вскоре после публикации расследования о причастности спецслужбы к его отравлениям.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Официальный представитель МВД Ирина Волк может быть тесно связана с фитнес-индустрией Москвы. Теперь ее представляют сотрудникам престижного заведения First&Only как его хозяйку, пишут «Открытые медиа». Долю в этом бизнесе для Волк приобрел ее бывший коллега Филипп Золотницкий, с которым у лица российской полиции давние отношения.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Ажиотаж вокруг закрытой социальной сети Clubhouse привел к росту мошенничеств, говорят эксперты по кибербезопасности. В магазинах мобильного софта стали появляться подделки, а на сайтах объявлений — предложения купить доступ к сервису.

• Налогами обложат владельцев криптовалюты — законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

• Бизнес вновь решает вопросы с помощью силовиков — против основателя сети магазинов «Пятерочка» Андрея Рогачева возбудили уголовное дело о вымогательстве по заявлению его бывшего партнера.

СМИ

• Причиной возбуждения дел о фейках против «Новой газеты» и главного редактора издания Дмитрия Муратова стал текст, который был удален по требованию РКН в день его публикации — 23 января. «А помните, когда закон о фейк-ньюз принимался, гражданам объясняли: он нужен, чтобы зловредные блогеры не создавали панику и не распространяли паническую информацию во время трагедий вроде «Зимней вишни», — пишет журналист Дмитрий Колезев. — Но в итоге, разумеется, это стало механизмом наказания журналистов за публикацию любой информации помимо официальной».

• «Язык вражды», «унижение послов западных государств» и «шутки низкого регистра» — все это о шоу «Международная пилорама» на НТВ. Программу Тиграна Кеосаяна, где сценаристом выступает Маргарита Симоньян, проанализировала Коллегия по жалобам на прессу и пришла к выводу, что она нарушает журналистскую этику и наносит ущерб репутации России.

В МИРЕ

• В Минске стартовал судебный процесс по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года.

* ФБК — организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.