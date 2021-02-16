Сергей Смирнов обратился в ЕСПЧ из-за своего ареста

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, отбывающий арест за ретвит шутки о самом себе, обратился в Европейский суд по правам человека, сообщает адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук, готовивший жалобу.

3 февраля Тверской суд Москвы арестовал Смирнова на 25 суток за повторное нарушение законодательства о митингах. Поводом стал ретвит шутки о внешнем сходстве журналиста с музыкантом Дмитрием Спириным, в которой была указана дата митинга в поддержку Алексея Навального. 8 февраля Мосгорсуд сократил срок ареста до 15 суток.

В жалобе отмечается, что российские власти в деле Смирнова нарушили сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод:

статью 5 — право на свободу и личную неприкосновенность;

статью 6 — право на справедливое судебное разбирательство;

статью 7 — наказание исключительно на основании закона;

статью 10 — свобода выражения мнения;

статью 11 — свобода собраний и объединений;

статью 14 — Запрещение дискриминации;

статью 3 во взаимосвязи со статьей 13 — жалоба на бесчеловечные условия содержания и отсутствие эффективных средств правовой защиты в случае отбывания административного ареста;

статью 2 Протокола 7 к Конвенции — право на апелляцию в части незамедлительного исполнения административного ареста.

Александр Передрук напомнил, что суды «никак не ответили на главный аргумент заявителя, что опубликованная им запись не содержала сведений о проведении публичного мероприятия в принципе, а также месте и городе его проведения, к участию в котором заявитель якобы агитировал граждан».

Кроме того, в жалобе говорится о дискриминации по половому признаку, поскольку российское законодательство прямо запрещает назначать административный арест лишь женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, тогда как Смирнов наряду с супругой воспитывает малолетнего ребенка.

В жалобе также идет речь о «бесчеловечных условиях» содержания Сергея Смирнова в ЦВСИГ Сахарово, а именно — «переполненности камер», в результате чего «арестованные, включая заявителя, были вынуждены спать по очереди, а туалет был отгорожен от общей площади, где люди в том числе принимали пищу, лишь импровизированной занавеской, сделанной из подручных средств (веревки и простыни) самими арестантами».

«Переполненность камеры также существенно увеличивала риск заражения COVID-19. Заявитель также утверждает, что отсутствуют эффективные средства правовой защиты от указанного нарушения», — сказано в жалобе.