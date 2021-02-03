Шутка ценой в 25 суток свободы

Тверской суд Москвы арестовал Сергея Смирнова за ретвит с указанием времени акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Как сообщает издание, судья Александр Меркулов признал журналиста виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. При этом он отказал в большинстве ходатайств защиты — о вызове в суд оперативника Центра «Э», рапорт которого лег в основу дела, и полицейских, которые задерживали Смирнова, а также о допросе жены журналиста в качестве свидетеля и о назначении лингвистической экспертизы.

Что с тобой сделал русский рок, парень? pic.twitter.com/Vg3t5MzL2g — Смирнов (@sssmirnov) February 3, 2021

Сергея Смирнова задержали на выходе из дома днем 30 января. В отделе полиции сначала составили протокол об участии в акциях протеста в поддержку Алексея Навального 23 января, несмотря на то, что этот день Смирнов провел дома. Позже протокол переписали, указав, что журналист призывал к акции в Twitter — поводом стал ретвит шутки про группу «Тараканы» и предстоящую акцию. Она заключалась в том, что Смирнов похож на музыканта Дмитрия Спирина, который выступил за свободу Навальному. В защиту Смирнова выступили десятки журналистов и редакций. В итоге его выпустили под обязательство о явке в суд.

На суде Смирнов пытался объяснить, что «в твиттере принято шутить», что в свое время его перепутали с известным рэпером Оксимироном и с тех пор все шутят о его сходстве с разными музыкантами. Именно поэтому какой-то пользователь написал твит про Дмитрия Спирина и приложил туда фото от штаба Навального.

«Ретвит не означает одобрения», — отмечал на суде Смирнов. Он также пояснял: «Я журналист, главный редактор, мне в принципе некорректно призывать к таким митингам. Я на них обычно и не хожу, потому что от меня меньше пользы, чем от других корреспондентов».