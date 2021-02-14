Трамп еще может

Сенат США оправдал Дональда Трампа по его второму за год делу об импичменте, а его товарищи-республиканцы заблокировали вынесение приговора по поводу роли 45-го президента в нападении его сторонников на Капитолий, передает Reuters. За обвинение бывшему главе страны в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса. Против высказались 43 сенатора. Но для утверждения импичмента требовалось минимум 67 голосов. Только семь из 50 республиканцев присоединились к демократам и высказались за вынесение приговора.

Трамп покинул свой пост еще 20 января, но демократы надеялись добиться осуждения и возложить на него ответственность за январский штурм Капитолия его сторонниками, чтобы запретить ему когда-либо снова занимать государственные должности. Они утверждали, что, имея шанс занять президентский пост в будущем, Трамп без колебаний снова будет поощрять политическое насилие. Адвокаты Трампа, в свою очередь, утверждали, что слова президента на митинге перед штурмом были защищены его конституционным правом на свободу слова.

Reuters отмечает, что по данным социологического исследования, 71% взрослых американцев, в том числе почти половина всех республиканцев, считают, что Трамп хотя бы частично несет ответственность за начало штурма Капитолия, но только около половины жителей страны считают, что его следует признать виновным в подстрекательстве к восстанию.

Трамп — третий президент, которому палата представителей когда-либо предъявила импичмент, а также первый, которому дважды был объявлен импичмент, и первый, кто предстал перед судом по делу об импичменте после ухода с поста. 13 января Палата представителей одобрила единственную статью об импичменте. Это голосование состоялось через неделю после того, как толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий, прервав официальное утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. Незадолго до этого Трамп призвал своих последователей идти к Капитолию, повторив, что выборы были украдены у него в результате фальсификации. Решение Сената означает, что Трамп в 2024 году, сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

Нынешний президент США Джо Байден заявил, что оправдание Трампа напоминает о том, что демократия хрупка, и каждый американец обязан защищать правду. «Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка. Что ее всегда нужно защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Насилию и экстремизму нет места в Америке. У каждого из нас есть долг и ответственность как у американцев, и особенно как у лидеров, защищать правду и разрушать ложь», — сказал он.

По словам Байдена, хотя окончательное голосование не привело к осуждению Трампа, суть обвинения не оспаривается: «Даже те, кто выступает против приговора, считают, что он виновен в «позорном неисполнении своих обязанностей» и «практически и морально ответственен за провоцирование» насилия, развязанного в отношении Капитолия».

Дональд Трамп назвал попытку объявить ему импичмент очередным витком охоты на ведьм, проводимой его политическими оппонентами. «Это стало очередной фазой самой грандиозной охоты на ведьм в истории нашей страны. И охота продолжается, потому что наши противники никак не могут забыть, что за меня несколько месяцев назад проголосовано 75 млн человек. Это — самый высокий показатель в истории для действующего президента», — отметил он в заявлении, передает «Интерфакс».

Трамп пообещал продолжить бороться за интересы граждан США: «Наше историческое и прекрасное движение «Сделаем Америку снова великой» лишь начинается. Я готов продолжить это выдающееся приключение, цель которого — добиться величия для всех американцев».