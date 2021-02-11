Предполагаемые отравители Навального следили за Владимиром Кара-Мурзой

Владимир Кара-Мурза, известный российский политик, кинорежиссер и откровенный критик президента Владимира Путина, дважды пострадал от попытки отравления — в мае 2015 года и феврале 2017 года. Оба раза он впадал в кому. Несмотря на подозрения самого Кара-Мурзы в том, что его отравили, мстя за его политическую деятельность, российские власти отказались возбуждать уголовные дела. В отчетах как российских медиков, так и международных экспертов сделан вывод о том, что причиной инцидентов было отравление неустановленным веществом. Точная причина и источник отравлений остаются загадкой, пишет Bellingcat.

Проанализировав командировочные документы членов отряда отравителей из Института криминалистики ФСБ, по версии расследователей, причастных к покушению Алексея Навального, журналисты установили, что это подразделение также систематически отслеживало перемещения Владимира Кара-Мурзы перед тем, как он попадал в больницу. Сотрудники ФСБ следили за Кара-Мурзой во время предвыборной поездки, закончившейся менее чем за 48 часов до его первого отравления. Возобновили наблюдение они примерно через пять месяцев после того, как он вернулся из США, где проходил лечение. И эти же люди следили за ним, пока политик не был отравлен во второй раз 1 февраля 2017 года. После второго покушения анализы Кара-Мурзы передали ФБР, однако результаты их исследования засекретили. The Insider отмечает, что глава ФСБ Александр Бортников прилетал в Вашингтон и на встрече с главой ФБР обсуждал отравление Кара-Мурзы. Отказ от публикации результатов анализов может быть частью какой-то сделки, считают авторы расследования.

Bellingcat отмечает, что по крайней мере во время одной слежки — всего за два месяца до первого отравления Кара-Мурзы в мае 2015 года — членов команды ФСБ сопровождал высокопоставленный сотрудник 2-й службы ФСБ Роман Мезенцев. Он ранее путешествовал с высокопоставленными кремлевскими чиновниками, включая Владислава Суркова, бывшего советника президента Путина.

The Insider пишет, что Роман Мезенцев — самый высокопоставленный офицер ФСБ из тех, кто путешествовал в составе бригады отравителей вслед за своими жертвами. Он ежедневно общался и часто ездил с начальником управления 2-й службы Алексеем Жало, а также с другими высокопоставленными чиновниками ФСБ и правительства. Так, в сентябре 2014 года он прилетел в Узбекистан вместе с двумя ближайшими заместителями директора ФСБ Александра Бортникова, а именно генералом Сергеем Смирновым и генералом Алексеем Чеховских. Мезенцев трижды ездил в Киев в составе делегации ФСБ в компании Алексея Жало и замдиректора ФСБ Смирнова в разгар Евромайдана. 20 февраля 2014 года, в день когда снайперы стали стрелять по участникам Евромайдана, Мезенцев прилетел в составе делегации, в которую входили Владислав Сурков и Сергей Беседа, глава 5-й (международной) службы ФСБ.

Мезенцев, вероятно, от лица Второй службы курировал операции по травлению, говорится в расследовании.

Владимир Кара-Мурза-младший занимается оппозиционной деятельностью уже более 20 лет. Именно он подготовил и продвигал закона имени Сергея Магнитского, принятый в США в 2012 году и предусматривающий запрет на въезд в страну и замораживание финансовых активов для российских чиновников, ответственных за «грубые нарушения прав человека». Кара-Мурза продвигал этот закон вместе со своим другом и соратником Борисом Немцовым, который был застрелен в Москве.