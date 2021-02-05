Главное в политике за 5 февраля

ГЛАВНОЕ

• Международные споры вокруг Алексея Навального дошли до высылки дипломатов — МИД России объявил «persona non grata» сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии из-за их присутствия на акциях протеста 23 января. В Европе осудили этот шаг и намерены ответить зеркально. Представителей европейских стран выслали на фоне встречи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Представитель ЕС передал Лаврову «глубокую озабоченность и просьбу» об освобождении Навального и о начале расследования из-за его отравления. На международное давление рассчитывают и соратники оппозиционера — Леонид Волков, руководитель сети штабов Навального сообщил, что до весны новых акции протеста не будет, а доставать политика из тюрьмы он планирует «внешнеполитическими методами». Освободить Навального уже призывали политики в США, Европе и ООН. Присоединился к ним и президент Соединенных Штатов Джо Байден: «Навальный был наказан за разоблачение коррупции. Он должен быть немедленно освобожден». Живущий в Берлине социолог Игорь Эйдман, уверен, что в ситуации, «когда каратели затыкают россиянам рот, свое слово может сказать русскоязычная диаспора». Берлин в эти выходные, в отличие от Москвы выйдет на демонстрацию.

• Самого Навального сегодня судили второй раз за неделю — теперь по обвинению в клевете на ветерана войны из-за критического комментария в Twitter к агитационному ролику RT о поправках к Конституции. Политик на заседании назвал дело сфабрикованным «продажными журналистами» RT, обвинил родственников ветерана в «торговле дедом». Пока процесс отложен на 12 февраля. Адвокат Калой Ахильгов между тем отмечает, что чаще всего суды в России оправдывают именно обвиняемых в клевете. Так в 2019 году оправданием закончились 40% дел, еще 53% были прекращены.

• Суды в Москве за участие в протестах последних недель отправили под арест 972 человека и оштрафовали 1 232, при этом большая часть дел еще не рассмотрена. В Петербурге арестованы 353 человека, оштрафованы — 624, а к обязательным работам приговорены двое. Ряд членов президентского Совета по правам человека призвали упростить согласование массовых акций, прекратить использование силовиками спецсредств на них, начать проверки по факту превышения полномочий полицейскими и росгвардейцами.

ЦЕНЗУРА

• Из-за поддержки Навального отказали в проведении концерта на московской «ВТБ-Арене» музыканту Noize MC.

• Уголовное дело о реабилитации нацизма грозит Александру Невзорову — возбудить его требует Российское военно-историческое общество из-за высказывания публициста о Зое Космодемьянской. Сам Невзоров считает, что его обвиняют «в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды и к фильмам военно-исторического общества, которые их воскрешают».

• После законодательного запрета нецензурной брани в социальных сетях, мата в интернете стало больше, свидетельствуют подсчеты «Медиалогии».