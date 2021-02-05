Вызволять Навального решено «внешнеполитическими методами»

Леонид Волков, руководитель сети штабов Алексея Навального в эфире канала «Навальный Live» сообщил, что соратники политика не будут проводить акции протеста в ближайшие выходные.

«Если будем выходить каждую неделю, то получим еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов, и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени, на «Умном голосовании». Доставать его из тюрьмы мы будет внешнеполитическими методами», — заявил Волков.

Что касается внутриполитической повестки, то соратники Навального намерены сосредоточиться на агитационной работе, продвигая «Умное голосование» за депутатов Госдумы осенью. Следующие большие митинги оппозиция собирается провести весной и летом.

Что думают на Западе

Ранее освободить Навального российские власти призывали в США, Европе и ООН. О том, что необходимо освободить российского оппозиционера в своей программной речи перед сотрудниками госдепартамента заявил президент США Джо Байден. «Заключение Алексея Навального в тюрьму по политическим мотивам и подавление свободы выражения мнений и права на мирные собрания вызывают глубокую озабоченность как у нас, так и у международного сообщества. Он был наказан за разоблачение коррупции. Он должен быть немедленно и безусловно освобожден», — сказал Байден.

По словам президента США, он «дал понять президенту Путину в манере, очень отличающейся от моего предшественника, что прошли те дни, когда Соединенные Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России, вмешательству в наши выборы, кибератакам, отравлению своих граждан».

Сегодня в Москве глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с российскими правозащитниками. Он должен обсудить и ситуацию с Навальным. Крупнейшая фракция Европарламента, фракция Европейской народной партии, призвала Борреля не возвращаться с пустыми руками, то есть добиться от Москвы уступок в этом вопросе, передает Би-би-си. «Мы надеемся, что г-н Боррель сделает то, чего граждане ждут от него, и будет действовать в соответствии с обязательствами Евросоюза защищать человеческие права и ценности по всему миру. Он не должен вернуться из Москвы с пустыми руками. А если вернется, то ЕС должен ужесточить санкции. Без серьезной реакции на подавление Путиным оппозиции внешняя политика ЕС будет работать лишь в пользу Кремля», — заявила вице-председатель фракции ЕНП Сандра Калниете. По ее словам, депутаты из ее фракции требуют, чтобы санкции были введены против российских олигархов и членов ближнего круга президента Путина, их ближайших родственников, против медиа-пропагандистов, а также против судей и силовиков, причастных к репрессиям в отношении оппозиционеров.

Бывший президент Польши Лех Валенса номинировал Навального на Нобелевскую премию мира. Валенса, получивший премию мира в 1983 году, отметил, что Навальный проявил большое мужество и приложил немалые усилия для выявления коррупции, защиты права свободно выражать политические взгляды и противодействия режиму в России, который становится все более авторитарным.

Мнение экспертов

Между тем исследователь Amnesty International Олег Козловский считает, что хоть и за внешнеполитические методы освобождения Навального, сами по себе они его не освободят: «У Запада просто нет таких рычагов (или они не готовы их использовать). Говорить, что сейчас там введут какие-то санкции или даже остановят «Северный поток-2» и Путин побежит выпускать Навального — или наивность, или манипуляция (скажем мягко). Для Путина это вопрос принципа и выживания». По мнению, Козловского, протесты — не альтернатива, а катализатор внешнеполитического давления.

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что заявленное Волковым решение отказаться пока от митингов — правильное с точки зрения стратегии — оказалось не очень удачным с точки зрения формы: «Да, каждый день митинговать пока рано, не настолько еще ситуация накалилась. Но вот заголовков «Волков объявил, что он отказался от митинга в ближайшие выходные» надо было избегать, потому что выглядит это как отступление».