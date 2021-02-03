Главное в политике за 3 февраля

ГЛАВНОЕ

• Под арест на 25 суток суд отправил главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова — его признали виновным в нарушении закона о митингах из-за ретвита шутки о том, что он похож на музыканта Дмитрия Спирина, который выступил в поддержку акции за Алексея Навального 23 января. Сам журналист на акции не был и никого не призывал в ней участвовать. The New Times выступает в поддержку Сергея Смирнова и заявляет, что режим, который сажает за решетку политических оппонентов и журналистов, обречен. Репрессии открывают глаза даже слепым. Отправляя в клетку главного редактора «Медиазоны», Кремль сам загоняет себя в зону тех режимов и государств, которые подвергаются остракизму во всем цивилизованном мире.

• После протестов 2 февраля суд оштрафовал корреспондента «Открытых медиа» Дмитрия Никитина, а к главному редактору «Проекта» Роману Баданину пришел участковый. Во вторник у Мосгорсуда во время суда над Навальным задержали 16 журналистов, а после заседания еще шестерых. Одного корреспондента избили. Спецкору «Новой газеты» Илье Азару арест до 30 суток грозит за посты многомесячной давности — два протокола на него составили из-за записей в Facebook об июльской акции в поддержку арестованного журналиста Ивана Сафронова и акции против поправок к Конституции 12 марта.

• Разобраться с необоснованным преследованием граждан правозащитники и журналисты призвали в открытом письме главу МВД, Минюста и Уполномоченного по правам человека. Среди подписавших обращение — Жанна Немцова, Марат Гельман, Виталий Манский, Леонид Гозман, Зоя Светова, Чулпан Хаматова и другие. Всего, по данным «ОВД-Инфо», 2 февраля силовики задержали более 1400 человек — 1170 в Москве и 253 в Петербурге. При этом, по данным «Интерфакса», только в Москве полиция составила на задержанных около 1300 административных протоколов. О пытках в полиции после задержания рассказала Алена Китаева, волонтер штаба Любови Соболь.

• «Кремль теперь куда больше, чем прежде, вынужден опираться на силовой аппарат, — отмечает политолог Владимир Гельман. — Но это чем дальше, тем больше стимулирует этот самый силовой аппарат к тому, чтобы избавиться от слабеющего политического руководства и рулить самостоятельно».

• Освободить мирных демонстрантов и самого Навального Москву призвали в США, странах Европы и ООН. Западные СМИ называют единственной причиной ареста Навального «желание Владимира Путина обеспечить себе власть в России на годы и даже десятилетия вперед». Но попытка убийства оппозиционера «сделала его еще более серьезной угрозой правлению российского диктатора». Подробнее — в обзоре иностранной прессы. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что все связанное с Навальным, освещается на Западе однобоко, при этом «истерика зашкаливает».

• «С момента вынесения приговора Навальному, начался обратный отсчет времени Путина. И отсчет этот будет коротким», — уверен историк и политолог Андрей Зубов. А Юлия Навальная уверенно обращается к своим подписчикам: «Мы все равно победим».

• Развивается «санитарное дело» — под домашний арест отправили муниципального депутата Люсю Штейн, а главе московского штаба Навального Олегу Степанову, брату политика Олегу Навальному и участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной предъявили официальное обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января.

ГОЛОСОВАНИЕ

• Проголосовать через интернет на выборах в Госдуму можно будет в Москве и еще пяти регионах — ЦИК начинает собирать заявки от местных властей, которые считают, что они готовы организовать электронное голосование.

РОССИЯ И МИР

• Вступило в силу соглашение о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений — Москва и Вашингтон обменялись соответствующими нотами.

• Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, а также железнодорожное сообщение с Белоруссией.

УКРАИНА

• Импичментом пригрозила оппозиция президенту Украины Владимиру Зеленскому — ранее он ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и трех принадлежащих ему телеканалов — «112.Украина», NewsOne и ZIK. Они прекратили вещание.