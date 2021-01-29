Главное в политике за 29 января

ГЛАВНОЕ

• Ответные сюжеты на фильм Алексея Навального «Дворец для Путина» выпустили государственный ТК «Россия» и telegram-канал Mash. Сначала Mash опубликовал видео изнутри дворца. «Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути все находится на нулевом этапе строительства», — описывает увиденное автор ролика. В сюжете «России» поместье названо будущим апарт-отелем — об этом заявляет неназванный мужчина в рабочей одежде в интервью автору сюжета. Других объектов из расследования Навального в материалах пропаганды не указывается.

• В фильме ФБК* также отмечалось, что работы во дворце еще продолжаются, так как здание начали перестраивать из-за ошибок при проектировании, которые привели к появлению плесени. «Если честно, меня немного пугает тотальная деградация системы государственного вранья, — пишет публицист Иван Давыдов. — От людей, действующих в рамках рационального, более или менее понимаешь, чего ждать. Но эту станцию мы, похоже, уже проехали». Опровержение получилось так себе, считает политолог Аббас Галлямов: «По сути, вместо опровержения получилось подтверждение. Вот роскошные интерьеры, показанные Навальным; вот — его рассказ про плесень и необходимость все перестраивать, а вот и видео от Mash, которое сейчас крутит Россия-24, и из которого следует, что да: борьба с плесенью идет вовсю». Глава отдела расследований ФБК* Мария Певчих в свою очередь иронизирует: «Не дожали конечно Mash и Администрация президента. Не докрутили. Надо было, чтобы во время экскурсии в одном из помещений нашелся «настоящий владелец» в бархатном халате и выгнал бы их из своего дворца». Источник Znak.com говорит, кстати, что в ближайшее время своим «дворец Путина» могут объявить близкие друзья президента Геннадий Тимченко или братья Ротенберги.

• До 23 марта под домашний арест суд отправил координатора московского штаба Навального Олега Степанова и Олега Навального. Любовь Соболь, участницу Pussy Riot Марию Алехину и лидера «Альянса Врачей» Анастасию Васильеву, скорее всего, ждет аналогичная мера пресечения — все они подозреваются в нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января. Находящегося за границей Леонида Волкова объявили в розыск — СК заочно предъявил ему обвинение по статье о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции. Участникам будущих протестов пригрозили статьей о «массовых беспорядках». Все это делается накануне запланированной оппозицией на 31 января всероссийской акции в поддержку заключенного в СИЗО Алексея Навального.

• Пока оппозиция готовится к новым протестам, суды штрафуют и отправляют под арест за субботнюю акцию — в московские суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях, арестованы 154 человека, а оштрафованы — 354. Остальные дела еще в производстве. Но есть и хорошие новости — суд постановил освободить условно-досрочно фигуранта «московского дела» Егора Лесных. Он должен выйти на свободу через 10 дней, если решение не будет обжаловано.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• 19,6 млн человек (13,3% населения) достигла численность россиян, живущих за чертой бедности, по итогам девяти месяцев 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это больше на 400 тыс. человек. Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Они на 10% отстают от «докрымского» уровня. «Десятилетняя стагнация (нулевые темпы роста) хорошо видны и без нынешнего спада. Теперь к тому моменту, когда реальные доходы восстановятся до уровня 2010 года, пройдет еще несколько лет», — считает экономист Константин Сонин.

РОССИЯ И МИР

• Вопрос о включении Донбасса в состав России на повестке дня не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — так он ответил на слова главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, которая заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить регион.

• С 1 февраля можно будет вновь отправиться в Грузию — страна открывает границы для вакцинированных от коронавируса иностранцев.

IN MEMORIAM

• Ушел из жизни народный артист Василий Лановой. 1 февраля его похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание пройдет в Театре имени Вахтангова.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.