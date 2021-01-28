Главное в политике за 28 января

ГЛАВНОЕ

• Алексей Навальный остается в СИЗО — Мособлсуд отклонил апелляционную жалобу защиты политика о незаконности решения Химкинского суда, продлившего ему на 30 суток срок заключения после задержания в Шереметьево. «Мне все было понятно еще до начала заседания суда. Спасибо», — ответил оппозиционер на вопрос судьи, ясно ли ему решение. Полностью выступление Навального на заседании смотрите здесь.

• Фигурантом уголовного дела стал Леонид Волков — ему вменяют вовлечение несовершеннолетних в протесты. Якобы руководитель сети штабов Навального «разместил на видеохостинге «YouTube» публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января». Политолог Станислав Белковский уверен, что цель этого дела — не дать Волкову вернуться в Россию и тем самым ослабить проекты «умного» и альтернативного голосования на думских выборах-2021. Волков покинул Россию из-за уголовного дела об отмывании денег в ФБК*, которое было возбуждено в 2019 году.

• В статусе подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января после массовых обысков, которые продолжились сегодня, оказались Олег Навальный, Любовь Соболь, лидер «Альянса Врачей» Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина и координатор московского штаба Навального Олег Степанов. Кого, как и на что могут осудить по этой статье УК, разъясняет адвокат Калой Ахильгов.

• Число как уголовных, так и административных дел после субботних протестов продолжает расти. Их фигуранты оштрафованы, арестованы или отправлены в СИЗО. Только в Москве к административной ответственности привлечены 267 человек, 110 из них арестованы. Всего в судах города с 22 по 28 января зарегистрировано 1621 дело по статье о нарушении проведения или организации массовых мероприятий и 65 дел по статье о неповиновении полиции. Задержали сегодня и уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который устроил драку с ОМОНовцами. По всей стране задержанных уже более четырех тысяч. Арестами власть покупает себе лишь небольшую передышку, но в долгосрочной перспективе это не поможет, считает политолог Аббас Галлямов: «Даже будучи обезглавленным, протест не умрет. Напомню, что в преддверии 1917 года вся верхушка тогдашней несистемной оппозиции либо по ссылкам моталась, либо в эмиграции находилась. Режим это не спасло».

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Элитными квартирами в Москве владеют близкие родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, которые являются чиновниками — при этом они не указывают дорогостоящую недвижимость в жилом комплексе «Соколиное гнездо» на Ленинградском проспекте в своих налоговых декларациях, за что, по закону, их должны уволить, пишут «Важные истории».

РОССИЯ И МИР

• Заморозить активы российских миллиардеров Романа Абрамовича и Алишера Усманова призвали правительство два депутата британской палаты общин Маргарет Ходж и Лейла Моран — поводом для санкций они назвали отравление и арест Алексея Навального. В Вашингтоне также «глубоко обеспокоены» задержанием российского оппозиционера и рассматривают ответные меры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

• $609 млрд, то есть почти 46 трлн руб. потратила Россия за 20 лет на помощь дружественным режимам и политические мегапроекты, подсчитала «Новая газета».

• 129 место заняла Россия в Индексе восприятия коррупции Transparency International и делит его с Азербайджаном, Габоном, Малави и Мали. В целом ситуация в мире к лучшему не меняется, отмечают эксперты.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.